Vil koste opp mot 440 millionar å løyse opp Viken

Fylkesrådet vil løyse opp Viken og sender no innstillinga vidare til fylkestinget for endeleg vedtak.

– Dette er gledeleg at me fremjar denne saka. Det er meir hensiktsmessig med tre fylke. Demokratiaspektet er det viktigaste som gjeldt når me fremjar ein sak om oppdeling av Viken, seier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp).

Fylkesrådet går inn for ein verksemdsovertaking, slik at alle tilsette skal vere sikre på at dei har jobben sin når Viken blir løyst opp.

– Fylkesrådet skal sørgje for ein god prosess, alle tilsette vil behalde jobbane sine. Så er det klart at dette blir krevjande økonomisk, det blir ein eingongssum på mellom 310 og 440 millionar. Me må også sørgje for at dei nye fylka har ein sunn og berekraftig økonomi, seier fylkesråd for finans Edvin Søvik (Ap).

Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp). Foto: Morten Brakestad

Fleirtal

Det blir lagt til grunn at ein ny fylkesstruktur følgjer dei tidigare fylkesgrensene mellom Østfold, Akershus og Buskerud så langt det let seg gjere. Fylkesrådet foreslår at Jevnaker blir lagt til Buskerud og Lunner til Akershus.

Behandlinga i fylkestinget er utsett ei veke slik at politikarane får betre tid til å førebu seg på forslaget, fortel fylkesrådsleiar Siv Henriette Jacobsen (Ap).

– Me leverer saka no, så skal Fylkestinget sende den ut på høyring og ha sine demokratiske prosessar. Deretter skal dei vedta saka. Kor mange parti som blir på den eine eller andre sida av fleirtalet, blir opp til Fylkestinget å handtere, sa Jacobsen i forkant av pressekonferansen.

Regjeringspartia Ap og Sp er samd om å starte prosessen med å løyse opp Viken dersom fylkestinget søker om det, står det i Hurdalsplattformen. Fylkeskommunar og kommunar som er tvangssamanslått må vedta å sende søknad innan 1. juli 2022.

Ap, Sp, SV og Raudt i Viken har allereie varsla at dei ønsker å løyse opp fylket. For to veker sidan vart det klart at dei også får Frp med på laget. Dermed ligg det an til fleirtal for avvikling av fylket.

Vil behalde Viken

Det var Høgre, Framstegspartiet og Venstre som i 2017 sikra fleirtal for region- og kommunereforma. 1. januar 2020 vart Buskerud, Østfold og Akershus formelt slått saman.

Høgre har heile vegen forsvart reforma og vore tydelege på at dei ønsker å behalde Viken.

Men om fylket skal bestå eller ei, blir altså endeleg avgjort av fylkestinget i slutten av februar.