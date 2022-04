– Selvfølgelig tenkte jeg på navnet mitt; om det var fordi jeg har et utenlandsk navn og folk var skeptiske til å velge meg. Det var en naturlig tanke.

Det sier Hosein Sohrabi.

Han begynte som fastlege på Skedsmokorset i Lillestrøm for 2,5 år siden, uten pasienter. Det tok lengre tid enn forventet å få nok pasienter til at praksisen hans kunne gå rundt økonomisk.

Da begynte han å lete etter mulige forklaringer.

En av teoriene var at pasientene valgte ham bort på grunn av navnet hans. Det er forståelig, mener Sohrabi:

Jeg skjønner at en som ikke vet noe om meg, med mitt navn, kan ha en skepsis på forhånd. Hosein Sohrabi

For skepsisen handler mye om språk, tror han. Fastlegen har opplevd at nye pasienter har blitt overrasket over at han prater så bra norsk, fordi han har et «utenlandsk» navn.

Flere ledige plasser

I Norge kan man velge akkurat den fastlegen man vil, så lenge legen har ledig plass.

Tallene tyder på at det er mange som er skeptiske til å velge leger med «utenlandske» navn. De har generelt mye flere ledige plasser, enn det leger med typisk norske eller skandinaviske navn har.

Det viser en opptelling NRK har gjort i 20 kommuner på Østlandet.

Personer med «utenlandske» navn utgjør cirka én av fire fastleger i disse kommunene. Men de har over halvparten av de ledige plassene.

En undersøkelse Aftenposten gjorde i 2009, viste samme tendens.

Opptellinga NRK har gjort, viser også at det tar lengre tid for en lege med «utenlandsk» navn å få mange nok pasienter.

Legene som har jobbet i mer enn fire år, har omtrent like mange ledige plasser, uansett hva de heter. Men blant de som har jobbet kortere enn fire år, er det mange flere «utenlandske» leger som har ledige plasser.

Dette har vi sett på Ekspandér faktaboks NRK har sett på tall for 20 kommuner på Østlandet: Oslo, Vestby, Ås, Nordre Follo, Frogn, Nesodden, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen og Ullensaker. Vi har delt legene i to grupper: én med typisk skandinaviske navn og én med de øvrige. Dette er navn som tilsynelatende har opprinnelse steder som Vietnam, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan og Balkan.

– En naturlig skepsis

To og et halvt år etter at han startet opp egen liste, har Hosein Sohrabi fått inn mange pasienter. Fremdeles har han noen ledige plasser.

FORSTÅR SKEPSISEN: Det plager ikke Hosein Sohrabi at noen pasienter er skeptiske til fastleger med utenlandske navn. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Han vet fortsatt ikke hvorfor det tok så lang tid å få mange nok pasienter. Men det plager ikke Sohrabi om det skulle være på grunn av navnet hans.

– Men om det sto «Hosein Sohrabi, mørk i huden», da tenker jeg at man burde være engstelig på hvordan samfunnet utvikler seg, sier han.

Det er ikke noe problem om man velger fastlege ut fra navn, bakgrunn, alder eller kjønn, mener Lillestrøm-legen:

– Jeg har forståelse for at nordmenn som skal velge seg ny fastlege helst vil velge seg en norsk en, sier Sohrabi.

Til sjuende og sist tror han det er snakk om å finne en fastlege som passer.

Jeg tenker at dette må vi ikke se på som noe negativt. Det er ikke noe rasisme i dette, det er rett og slett en naturlig skepsis. Hosein Sohrabi

Velger leger som ligner dem selv

Kaveh Rashidi har blitt et kjent fjes for mange, med blant annet jevnlige TV-opptredener. Til daglig jobber også han som fastlege i Oslo.

– Mange kolleger snakker om dette. Både det å være mann, og å ha utenlandsk navn, tror jeg kan gjøre det vanskelig å få pasienter, hvis man etablerer seg som fastlege med en liste som har ledige plasser, uttaler Rashidi.

POPULÆR LEGE: Fastlege Kaveh Rashidi dukker ofte opp i TV-ruta. Han tror det er en medvirkende grunn til at han har fullt opp med pasienter. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Han tror det er mange faktorer som spiller inn på fastlegevalg, men at folk gjerne velger noen som ligner dem selv.

– Mitt inntrykk er også det, både i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Jeg merker det på mine egne pasienter.

Selv opplever Rashidi at unge pasienter ofte velger ham, fordi han er en ung lege.

Oslolegen har full pasientliste og et tresifret antall på venteliste. Det tror Rashidi kan skyldes at han er en profilert lege.

Stor variasjon

Allmennlegeforeninga kjenner ikke til at det er et problem at leger velges bort på grunn av bakgrunnen sin. De har heller ikke fått noen konkrete henvendelser om dette.

Men det er ikke unaturlig at folk velger en fastlege som ligner dem selv på ulike måter, mener leder Nils Kristian Klev:

– Sånn er vi vel som mennesker, sier han.