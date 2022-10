Kravet kommer fra kollektivselskaper landet rundt. Men det enorme strømforbruket til trikken og T-banen gjør at Oslo er i en særklasse.

I et verst tenkelig scenario beskriver Sporveien noe som i praksis vil være en rasering av dagens trikke- og T-banetilbud.

Halvering av avganger

Her forsvinner mellom 35 og 45 prosent av tilbudet på trikk og T-bane. 10-minutters-avgangene på trikken blir til 20-minutters-avganger.

Og de fleste T-baner vil bare kjøre hver halvtime.

– Det vi ser er at de skyhøye strømprisene får enorme konsekvenser for kollektivtilbudet, ikke minst for trikk og bane. Det sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

– T-banen i Oslo frakter flere reisende enn det jernbanen gjør i hele landet, så det vil være dramatisk.

– Her må regjeringen komme på banen og få på plass en støtteordning for kollektivtrafikken på samme måte som de stiller opp for husholdninger og bedrifter, sier hun til NRK.

T-BANEKUTT? Det kan bli lenger å vente på T-banen i Oslo. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Fem ganger så dyrt

Det er Ruter som har bedt Sporveien regne ut hvor mye trikken og T-bane må kutte for å dekke økte strømkostnader krone for krone.

I svaret går det fram at skyhøye strømpriser i år vil gi dem en ekstraregning på 283 millioner kroner.

Neste år frykter de at strømsjokket vil bety 494 millioner kroner ekstra. Det er fem ganger så mye som i et normalår.

Konsekvensen blir beskrevet slik:

«For å justere produksjonen til et nivå som gir kostnadsdekning i 2023 til tross for økte strømkostnader, er det i grove trekk nødvendig med et nedtrekk på 35-45% av nåværende produksjon.»

TRIKKEKUTT? Sporveien har laget et verste fall-scenario der trikken heretter bare skal ha 20-minutters-rute.

Ikke nok

Verste fall-scenarioet er lite sannsynlig. I forslaget til Oslo-budsjett setter byrådet nemlig av noe penger til å kompensere for økte strømpriser.

Men dette er ikke i nærheten av de summene Sporveien trenger.

– Da kan vi måtte stå foran kutt, men det må komme tilbake til, sier Sirin Stav.

– Så rutekutt kan bli en konsekvens?

– Det kan jeg ikke utelukke. Her må regjeringen stille opp.

Mistet en milliard over natta

Hun legger ikke skjul på at Oslo kommunes evne til selv å dekke økte strømkostnader fra bykassa ble dramatisk mindre i forrige uke.

Da ble det klart at regjeringens forslag om økt skatt på vannkraft til koste Oslo dyrt i form av mindre utbytte fra Hafslund.

– Det gjør ikke situasjonen noe enklere at staten over natta tapper Oslo kommune for en milliard kroner, sier hun.

Selv om strømsjokket er verst for trikken og T-banen i Oslo, merker kollektivselskaper landet rundt de økte energiprisene.

Støtte fra hele landet

Kollektivtrafikkforeningen slutter seg derfor til kravet om energistøtte. Foreningen organiserer 15 fylkeskommuner og kollektivselskaper.

– Under pandemien ble det brukt milliarder av kroner på å holde kollektivtilbudet flytende. Det er bra, sier daglig leder i foreningen, Olov Grøtting.

– Med de ekstraordinære energiprisene vi nå har. er det helt nødvendig at staten kommer på banen med en støtteordning, slik vi hadde under pandemien, sier hun.

Viken-kutt allerede

I Oslo-området henger kollektivtrafikken tett samen. Viken fylke er bekymret både for trikken og T-banen i Oslo og for ekstrautgiftene til bussdrift i hele området.

Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp), sier at stadig flere busser blir elektriske og at prisen på biogass og diesel har økt.

– Det drar energikostnadene til himmels, sier han.

Ruter har allerede kuttet i busstilbudet i gamle Akershus på grunn av inntektssvikt i kjølvannet av pandemien. Det kan bare være starten.

– Vi har ikke nubbesjans til å dekke det innenfor egne budsjetter. Konsekvensen kan bli et redusert rutetilbud, og det er det vi ønsker minst av alt, sier Olav Skinnes.

NRK har bedt Samferdselsdepartementet kommentere kravet om strømstøtte til kollektivtrafikken, men ennå ikke fått svar.