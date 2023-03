Fulltidsstudenten taper flere tusen i året fordi hun er over 30 år

– Jeg pendler med en studievenninne som også er fra Halden. Hun betaler nesten halvparten av det jeg betaler. Det er bra for henne, men det blir jo urettferdig.

Anette Fjeld bor i Halden med kjæresten, men tar en mastergrad i politisk kommunikasjon i Oslo.

Hun pendler til hovedstaden med tog.

For en student under 30 år koster månedskort på Østfoldbanen 2207 kroner. Fulltidsstudent Anette er 37 år gammel og må betale 3678 kroner.

Inkludert månedskort for T-bane betaler hun 29.898 kroner mer hvert år enn en student under 30 år.

– Alder burde ikke bestemme om du får rabatt eller ikke. Gi alle studenter det samme tilbudet, ikke forskjellsbehandle på grunn av alder, sier hun.

Antall studenter i Norge økte under pandemien. Studenter over 30 år stod for nærmere halvparten av økningen.

– Ett sted må grensen gå

Studentrabatt på kollektivtransport er en statlig ordning som har som mål å skape gode reisevaner for målgruppen i fremtiden.

Rabatten gjelder på kollektivtransport med fylkeskommunal tjenestekontrakt og tog mot fremvisning av legitimasjon.

Anette Fjeld har studentbevis, men får ingen rabatter på kollektivtransport. Foto: Anette Fjeld

– Ett sted må grensen gå, selv om det kan virke urettferdig når du setter en på 29 år opp mot en på 31, sier Olav Skinnes (Sp).

Skinnes er fylkesråd for samferdsel i Viken. Fylkeskommunen organiserer kollektivtilbudene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk

– Pengene vi har må gå til et godt tilbud som favner bredest mulig. Tanken er vel at eldre studenter ofte har bedre betalingsevne enn ungdom.

Kun rabatt på enkeltbilletter

På togene til Vy gis det studentrabatt på 25 prosent på enkeltbilletter. Denne rabatten får alle studenter uansett alder.

Men periodebilletten med 40 prosent rabatt er det bare de under 30 som får.

For Anettes del ville det kostet mer å kjøpe enkeltbilletter med studentrabatt gjennom studieåret enn å kjøpe periodebillett uten studentrabatt.

Vy gir kun studentrabatt på periodebilletter til studenter under 30 år. Foto: Ninnie Therese Rogne Nilsen / NRK

Staten dekker 40 prosent rabatt på periodekort for skoleelever og studenter under 30 år. Men fylkeskommunene og transportselskapene har selv mulighet til å tilby bedre rabattordninger.

– Hvis vår oppdragsgiver Jernbanedirektoratet ønsker å fjerne den grensen, kan de gjøre det. De må dekke det tapet, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

– Vi må ha penger inn for at butikken skal gå rundt. Det er noen begrensninger som er satt i rabattordningene.

– Aldersdiskriminering

– Dette blir helt feil. Det skaper et skille og diskriminerer studenter over 30 år, sier William Lindholm.

Ungdomspolitikeren i Nedre Romerike Unge Høyre har blant annet skrevet en kronikk i VG om temaet.

– Det setter i praksis en tidsgrense for når man skal studere, sier han til NRK.

William Lindholm i Unge Høyre mener studentrabattordningen diskriminerer eldre studenter sånn som den er i dag. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Lindholm mener hele studentrabattordningen må endres. Men per i dag mener verken hans moderparti Høyre eller regjeringspartiene det samme.

– Høyre er egentlig et skoleparti som skal støtte studentene, men her mangler det noe. Jeg vil utfordre både moderpartiet og ikke minst regjeringen til å ta tak i dette.

Men det har staten ingen planer om med det første, ifølge statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet.

– Per nå er det ingen konkrete planer om å se på ordningen, den har fungert som dette i 20 år nå. For oss er det viktig å prioritere de yngste reisende og ha en ungdomsprofil. Det er dette den statlige satsingen skal fokusere på, sier Kalsås til NRK.

– Ser du at det kan virke urettferdig for fulltidsstudenter over 30 år?

– Jeg ser det, det er utfordringen med en sånn ordning. Ett sted må man sette en grense. Det er likevel fullt mulig for tog- og kollektivselskap å innføre ordninger for dem over 30 år.

Avhengig av samboeren

Anette Fjeld har et stramt budsjett, men med studielån og samboer med inntekt går ting rundt mens hun tar mastergraden.

– Jeg hadde ikke hatt sjans til å ta denne masteren uten samboeren min, sier hun.

Anette Fjeld håper Regjeringen endrer på studentrabattordningen. Men per i dag foreligger det ingen planer om det, ifølge samferdselsdepartementet. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Hun får stadig spørsmål om hvorfor hun ikke bare flytter til Oslo der skolen er, men det mener hun blir en avsporing.

– For det første er det mye dyrere å bo i Oslo. I tillegg har vi kjøpt hus i Halden. Skal vi selge bare fordi jeg tar mastergrad i Oslo? Jeg ser ikke fornuften i det. Det må da være bedre distriktspolitikk å være litt mer raus med billettprisene.