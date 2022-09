Eline (25) vil ha flere kvinner inn i byggebransjen

– Alle jeg møter og forteller hva jeg driver med til, sier «hæ, hva sa du for noe», sier Eline Bagli i Asker Entreprenør.

25-åringen er utdannet elektriker og er produksjonsleder på et stort byggeprosjekt i Fredrikstad.

– Det burde ikke være en overraskelse at en dame er i byggebransjen, det burde være vanlig, sier hun.

NRK følger henne mens hun undersøker ledninger, stikkontakter og baderom på det som skal bli et nytt sykehjem i kommunen.

Hun jobbet noen år som elektriker, før hun fikk en telefon med spørsmål om å ha teknisk ansvar på en byggeplass.

– Utfordringene må løses og utføres. Det er en varierende hverdag. Man er ute på byggeplassen og litt inne med tegninger og prosjektering.

Få kvinner i bransjen

Bygg og anleggsbransjen er den mest mannsdominerte næringen i landet. Det viser revisjonsselskapet BDOs bygg og anleggsanalyse for 2021.

Bransjen selv har hatt betydelige satsinger for å øke kvinneandelen.

Prosjektlederen på byggeplassen, Kai Morten Svåsand, håper flere kvinner velger yrket.

Kai Morten Svåsand i Asker Entreprenør håper flere kvinner søker seg til byggebransjen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Vi må sørge for at kvinner vet at det er attraktivt å jobbe her.

– Vi har bruk for alt fra murere, snekkere og funksjonærer til prosjektledere og daglige ledere, sier Svåsand.

Bare rundt 6 prosent av daglige ledere i bransjen er kvinner, viser tall fra 2020.

Samtidig var det rekordmange kvinner som søkte seg til bygg- og anleggsteknikk i fjor.

– I denne bransjen så ønsker alle at vi skal ha flere kvinner med på laget. Spesielt på fagarbeidersiden, hvor det er få.

– Må starte med informasjon på skolene

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Sol Skinnarland, mener foreldre og skolene må på banen for å informere om mulighetene i byggenæringen.

– Vi ser at det er mye tradisjonsbundne råd elevene får når de skal velge studieretning på videregående.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Sol Skinnarland har forsket på byggebransjen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Skinnarland mener bransjen bør fokusere på og sørge for at kvinner blir værende i næringen.

– At det er et arbeidsliv, en arbeidskultur og et miljø som gjør at jenter trives. Og at det ikke blir fokus på at de er jenter, men at de er fagarbeidere, enten det er jente eller gutt.

– Bra for arbeidsmiljø

Eline Bagli sier vennegjengen synes det var kult at hun valgte en karriere i bygg og anlegg.

– Egentlig har jeg alltid visst at jeg kom til å bli elektriker eller rørlegger. Jeg har alltid vært veldig interessert i koblinger og bygging.

Hun mener det ville være bra både for arbeidsmiljøet og for det faglige å få flere kvinner inn i bransjen.

– Vi har jo forskjellige egenskaper og det blir jo en litt annen lunsj også da, sier hun og smiler.