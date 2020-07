Vil ha bedre merking av jordbær

Simen Myhrene har drevet med jordbær hele livet sitt. Han er tredje generasjons jordbærbonde på gården Sylling Vestre i Lier.

Han er stolt av jordbærproduksjonen sin, og vil gjerne ha tilbakemeldinger på om bærene er gode eller ikke. Det er vanskelig å få når forbrukeren ofte ikke vet at bærene kommer fra hans gård.

Simen Myhrene har tonnevis med modne jordbær på gården sin i Lier. Foto: Azad Razaei / NRK

– Vi er jo prisgitt at folk leser etiketten på kassene kurvene står i. Men veldig ofte tas de ut av kassene, og da har de ikke mulighet til å lese på kurven hvilken sort det er eller hvor de kommer fra, sier Myhrene.

Han ønsker at merkingen skal være på selve jordbærkurven, ikke bare på kassen.

Må spørre i butikken

Tre ulike sorter jordbær. Foto: Azad Razaei / NRK

På Rema 1000 i Mjøndalen har kjøpmann Judith Johansen tatt jordbærkurvene ut av kassen og stilt opp dem opp på et bord.

Hun synes det blir penere sånn. Bærene hun har inne i dag er fra Egge gård, og er av sorten Rhumba. Men det står bare på kassen.

– Det hender at vi får spørsmål fra kunden om hvor bærene er fra. Da hjelper vi til og forteller dem det, sier Johansen.

Judith Johansen, kjøpmann Rema 1000 Mjøndalen viser fram jordbærene de selger. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Johansen har alltid en jordbærkasse stående på lageret sånn at hun kan hjelpe kundene. Hun forteller at mange kunder har sin favorittype med bær, og spør hvilken sort de selger.

Følger regelverket

Hos Bama selger de ca. 100 000 kurver med jordbær om dagen. Kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen sier at de følger regelverket for matmerking. Reglene sier at det er nok at kassene merkes med sort, produsent og plukkedato.

Pia Gulbrandsen fra Bama sier at de holder seg til regelverket for merking av jordbær. Foto: Bama / Fotograf Knut Aaserud

Hun mener at om hver enkelt kurv skulle merkes, ville det ført til mer emballasjesvinn. Derfor har de valgt å la alle produsenter bruke samme kurv.

– Når en produsent høster mindre enn planlagt, kan kurvene brukes av noen andre. Dette ville være umulig hvis kurvene var unike for hver produsent og sort, sier Gulbrandsen.

Hun utelukker likevel ikke at det kan komme endringer.

– Kan produsenten selv velge å merke kurvene sine med egen merkelapper hvis de ønsker det?

– Vi har dialog med Gartnerhallen om hvordan kurvene skal merkes, og dette er en av løsningene vi snakker om. Det vil være arbeidskrevende for produsentene og plukkerne med en slik løsning, men vi får se hva vi lander på sammen, sier hun.

Vil vite hva kunden mener om bærene

Hos Simen Myhrene har de mange ulike sorter i jordbæråkeren. Alle smaker litt forskjellig.

– Jeg ønsker meg et opplegg hvor vi kan vise dato, sort og hvem som har plukka det. På den måten kan kundene bli klar over hvilke sorter de liker, og ikke liker. Da kan vi endre produksjonen i den retningen kundene vil ha, sier Myhrene.