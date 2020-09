Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– På sykehuset der jeg jobber, så er ungene ganske skeptiske og redde, fordi det er ganske spesielt å komme på sykehuset og bli møtt av sjekkpunkter for å få vite at du ikke er smittsom, sier forfatter og barnelege Ketil Størdal.



Forfatter og barnelege Ketil Størdal sier barn har en alternativ måte å takle koronaviruset på – de lager leker om viruset og har sin egen sjargong. Foto: Kathrine Brønn/NRK

Sammen med søsteren Helga Johanne Størdal har han skrevet en barnebok om virus. I boka møter vi Virre Virus som er et snilt virus.

På Virre virus sin ferd gjennom kroppen møter han blant annet på Koko Korona. Hun kler seg ut som kroppspoliti og prøver å gjemme seg.

Kroppspolitiet rydder opp, fanger skurkene og sender dem på dør.

– Vi har ting som gjør at vi klarer å holde oss friske i de aller fleste tilfellene når vi får virus i kroppen.

Dette er ikke den første boka om koronaviruset for barn. I april kom boka«Alt blir bra», skrevet av masterstudent Lise Osnes ved Høgskolen i Innlandet.

I boka reiser Virre Virus gjennom kroppen til Jonas. Her møter han på andre virus som gjør folk syke. Foto: Lars Rudebjer / Pitch forlag

Forsker: – Viktig å forklare og ufarliggjøre

Sverre Urnes Johnson, førsteamanuensis ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, tror barnebøker kan være en morsom måte å forklare barn hva koronaviruset egentlig er.

Men han mener også at voksne bør være forsiktig med å lage for mye styr rundt koronaviruset, slik at barna ikke blir bekymret.

– Man må passe på at det ikke blir noe barnet henger seg oppi og blir livende redd for – altså bekymringer om at koronaviruset kan være overalt, sier Johnson, som også er forsker ved Modum Bad.

Forsker Sverre Urnes Johnson sier at det er viktig at voksne er bevisste på å ikke overføre egne bekymringer over på barna. Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad / Privat

Han understreker at han ikke har lest boken om Virre virus, men sier at pandemien bør forklares for de minste.

– Jeg tror det er viktig å legge på litt forklaringer og ufarliggjøre det litt. Kanskje sette det i sammenheng med noen av de tiltakene vi har i dagliglivet, slik at barnet ser hvorfor man må vaske hendene og holde avstand til andre på en annen måte enn før.

Slik snakker du med barna

Barn merker at situasjonen ikke er som før, at vi må holde mer avstand til andre og ser folk som går med munnbind.

Da er det viktig å gi informasjon og klare beskjeder om hvorfor vi gjør som vi gjør, mener Johnson.

– Da kan man si at det er et virus som er ute blant folk og i samfunnet, og det må vi beskytte oss mot. Derfor er det i en periode at vi må være ekstra nøye med å vaske hendene og ekstra nøye med å holde avstand.

– Det er imidlertid en stor forskjell på å gi disse klare beskjedene om hva som skal gjøres, kontra å gå hver dag og påpeke til barnet at «nå må du passe på at det ikke er smitte, nå må du være forsiktig med det ene og det andre». På den måten vil det være fare for at ​voksne sine bekymringer for koronaviruset overføres til barnet, og at barnet blir engstelig.