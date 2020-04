Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er forferdelig trist at enkelte hyttefolk føler at de ikke er ønsket eller velkommen, sier ordfører i Ål, Solveig Vestenfor. Hun er også regionrådsordfører for hele Hallingdal.

Solveig Vestenfor er ordfører i Ål og regionrådsordfører for hele Hallingdal. Foto: Ål kommune

Hyttefolk fikk klar beskjed om å reise hjem da koronapandemien rammet landet. Noen lyttet, mens andre trosset de innstendige oppfordringene fra kommunene.

Konflikten endte med et hytteforbud.

Sist helg ble forbudet opphevet, og mange kunne reise tilbake til hyttene sine for første gang på mange uker.

Men stemningen var ikke helt som før, ifølge både hyttefolk og bygdefolk.

– Krise

Daglig leder hos Spar på Geilo, Nina Fagertveit, forteller at hyttefolk som kom innom butikken i helga, virket mer forsiktige og skeptiske enn før hytteforbudet.

Hun beskriver stemningen som «fryktelig rar».

– Mange spurte om det var greit at de kom og om vi likte at de kom. Det er egentlig krise at hyttefolk opplever at vi ikke ønsker dem velkommen, sier hun.

Nina Fagertveit håper forholdet til hyttefolket kan komme tilbake til normalen. Foto: Caroline Utti / NRK

Stig Eide Sivertsen, som har hytte på Geilo, kjente også at ting ikke var som før.

– For det første var det hyggelig å komme tilbake. Når det gjelder stemningen, så var den litt til å ta og føle på. Det var hyggelig å møte folk i butikkene, men folk var litt tilbakeholdne, sier han.

Redsel og nettroll

Hol kommune ble tidlig hardt rammet av koronaviruset. Ordfører Petter Rukke sier ledelsen i hyttekommunene nok var litt «strenge i tonen» da de så hvor mange smittede de plutselig fikk.

Det er trist at noen hyttefolk føler de ikke er velkomne, sier Hol-ordfører Petter Rukke. Han opplever samtidig at mange har hatt forståelse for situasjonen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Vi fikk en kjempejobb med å få rigget systemene våre. Derfor ble vi kanskje oppfattet som veldig krasse ved å si at «nå må dere bare komme dere tilbake til der dere kommer fra.» Men vi hadde ikke noe valg, for vi fikk en veldig rask smittespredning i kommunen vår, sier han.

Ål-ordfører Solveig Vestenfor vedgår at det har vært brukt store bokstaver i kommunikasjonen med hyttefolket. Det var viktig for å få helsevesenet i stand til å ta imot dem som blir syke, forklarer hun.

– Men at det er mange som har opplevd hets, det tror jeg skyldes delvis at det har vært mange som har vært redde. Så kan man si, i etterpåklokskapens lys, at det fikk noen konsekvenser. Det var en del nettroll som hev seg på og som har skrevet veldig mye stygt, sier Vestenfor.

Foreslår digitale møter

Nina Fagertveit hos Spar på Geilo mener hyttekommuner, politikere, bygdefolk og næringsdrivende har en jobb å gjøre med å skape tillit hos hyttefolket igjen.

Geilo er et populært hytteområde i Hol. Kommunen ble tidlig hardt rammet av koronaviruset. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Hyttefolket må få komme. De legger igjen så vanvittig mye penger, og vi er så avhengig av dem, sier hun.

Ål-ordfører Solveig Vestenfor foreslår å prate ut om problemene:

– Enten må man få til en samling eller digitale møter med dem som har noe på hjertet. Vi i Hallingdal, vi er ikke det samme uten alle de tilreisende.