Vil fengsle drapssiktet bilfører i fire uker

Det opplyser politiadvokat Anne Cathrine Aga i Oslo politidistrikt til TV 2. En avgjørelse på fengslingen blir tatt i Oslo tingrett under fengslingsmøtet som er lørdag ettermiddag.

Mannen er siktet for uaktsomt drap og ble nylig tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han erkjenner å ha kjørt på gutten, men erkjenner ikke å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, opplyser mannens forsvarer.

Gutten døde rundt klokken 15.00 fredag ettermiddag, og politiet pågrep samme dag bilføreren.

Siktede har i avhør erkjent å ha kjørt på 13-åringen.

– Mannen er siktet for uaktsomt drap, samt ruspåvirket kjøring, sa Rune Skjold, seksjonssjef for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt til NRK fredag kveld.

Gjentakelsesfare

Politiet vil fremstille mannen for varetekt lørdag. Politiet mener det er fare for gjentagelse.

– Vi har grunnlag for å si at vi frykter at det kan gjenta seg, sier Skjold.

– Hvorfor mener dere at det er fare for gjentakelse?

– Det er fordi han nylig ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand, svarer Skjold.

Politiet etterforsker om mannen har kjørt i ruset tilstand torsdag kveld.

Ulykken skjedde ved Grorud stasjon i Oslo.

Forsvarer om siktede: – Fikk panikk

Mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad, sier til NRK fredag kveld at hans klient erkjenner å ha kjørt bilen og å ha kjørt på 13-åringen.

– Han fikk panikk og kjørte fra stedet. Han hadde tenkt å stoppe, men det var flere som kom for å hjelpe. I panikk så dro han fra stedet, sier Fjeldstad.

Mannen i 30-årene er overrasket over at politiet ønsker å fremstille han for varetekt.

– Politiet påstår at det er gjentakelsesfare, men det er det ikke noe grunnlag for å mene, mener min klient, sier Fjeldstad.

Kjørte fra åstedet

Påkjøringen fant sted i nærheten av krysset mellom Maria Delhis vei og Grorudveien.

Gutten gikk over et fotgjengerfelt på ved Grorud stasjon i Oslo da han ble påkjørt av en bil. Bilen forsvant så fra stedet.

Politiet oppfordret torsdag kveld sjåføren av bilen om å ta kontakt med dem, og pågrep vedkommende i løpet av natten.

Mannen er også siktet for å ha vært i en trafikkulykke og dratt fra stedet, uten å være med på å bidra til å redde liv.

– Man skal ikke utelukke at denne siktelsen kan bli utvidet, sier Skjold.

Mannens forsvarer, Harald Fjeldstad, sitter fortsatt i avhør med den siktede og har derfor ikke besvart NRKs henvendelser fredag ettermiddag.

Pågrepet hjemme

Fredag morgen opplyste politiet at en mann i 30-årene var pågrepet i saken.

Mannen i 30-årene dro fra ulykkesstedet, men ble pågrepet hjemme hos seg selv rundt klokken ett natt til fredag.

Den 13 år gamle gutten ble bekreftet omkommet klokken 15.10 av legene ved Ullevål sykehus, forteller politiinspektøren. De pårørende er varslet.

– De får i utgangspunktet oppfølging av helsepersonell og er naturlig nok preget, sier Skjold.