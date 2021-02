Halsgrep-dødsfall: – Du har lekt med personens liv

– Marginene er altfor små når du setter en person i bevisstløshet. Det blir som å si etter et knivdrap at «jeg mente ikke å treffe hjertet». Du blir ikke hørt med det. Du har lekt med personens liv, sa aktor Anne Christine Stoltz Wennersten i Fredrikstad tingrett onsdag.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten. Foto: Berit Roald / NTB

Den drapstiltalte mannen i 40-årene havnet i en slåsskamp på Lisleby i Fredrikstad i mars i fjor. Slåsskampen endte da den drapstiltalte la armen rundt halsen til offeret og låste fast grepet.

Offeret, også det en mann i 40-årene, mistet bevisstheten og ble liggende på magen til politiet og ambulansepersonell kom.

Da var det for sent å redde livet hans.

– Kan påføre død

Likevel mener den drapstiltalte at han ikke kan dømmes for forsettlig drap.

Halsgrepet han brukte er kjent fra flere kampsporter som «rear naked choke». Målet til den drapstiltalte, som har bedrevet kampsport på høyt nivå, var å stoppe blodtilførselen til hjernen slik at offeret skulle miste bevisstheten.

Han talte ifølge seg selv mot 20, men slapp grepet da han kom til 16 eller 17. Det skulle sikre at offeret mistet bevisstheten, men uten å få noen varige skader.

Svensk ekspertise er hentet inn for å overbevise retten om at offeret aldri kunne dødd av et slikt grep uten underliggende hjertesykdom.

Det var ikke aktor enig i. Wennersten mener tvert imot at når man tar et slikt kvelertak, så må man vite at døden er et mulig utfall.

– Halsgrepet kan i seg selv påføre død. Kombinasjonen med mageleie øker faren for død. Det kan være dødelig uavhengig av helseproblemer. Fremmede stoffer, som amfetamin, øker sjansen. Opphisselse som ved basketaket øker sjansen, sa aktor da hun oppsummerte hva de rettsoppnevnte sakkyndige hadde uttalt.

– Nødverge

Wennersten var også tvilende til om tiltalte kan ha hatt så god kontroll på sekundene med kvelertak som han selv hevder. Et øyenvitne mener han holdt grepet lenger.

Samtidig skal han også ha blitt forstyrret.

– Han snakker med nabogutten og sa «pell deg vekk». Han har selv sagt at det var mye adrenalin. Påtalemyndigheten ser på forklaringen som oppkonstruert i ettertid. Han vet at med sin kunnskap vil ingen kunne si at 15–20 sekunder er for lenge, sa Wennersten.

Derfor mener hun den tiltalte bør dømmes til 11 år og seks måneders fengsel for forsettlig drap.

Vigdis Brandstorp forsvarer den drapstiltalte mannen i 40-årene. Foto: Lotte Olsen/NRK

Forsvarer Vigdis Brandstorp mener derimot klienten bør frifinnes for drapet. Hun viser blant annet til den avdødes hjerteproblemer.

– Ingen kjente til at offeret var så hjertesyk som obduksjonsrapporten tilsa. Ikke engang avdøde selv visste det. Hvordan skulle tiltale vite at offeret var hjertesyk og at det var høyere risiko ved å sette halsgrepet? spurte hun i sin prosedyre.

Etter at hennes klient hadde slåss i flere minutter mot en fysisk større motstander, mener Brandstorp den tiltalte til slutt handlet i nødverge.

– Tiltalte fryktet for livet. Halsgrepet er ufarlig, og ville ikke vært farlig for en vanlig frisk person. Det vil åpenbart ikke være å gå utover det som er forsvarlig sett hen til situasjonen, sa hun.

Tiltalte har erkjent trafikkforseelsene han også er tiltalt for. En bistandsadvokat som representerer avdødes foreldre la ned påstand om 193.000 kroner i erstatning og om oppreisning.