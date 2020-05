Vil chartre fly for å få utenlandske sesongarbeidere til Norge

Onsdag ble det klart at utenlandske sesongarbeidere fra land utenfor EØS skal få reise inn i Norge for å jobbe.

Mange bønder har vært bekymret for om de får nok arbeidskraft til sesongen. Blant dem er jordbærbonde Simen Myhrene fra Sylling.

– Det kan være mulig at vi chartrer et fly for å få arbeiderne fra Vietnam til landet, sier Myhrene.

Hjemme på gården blomstrer jordbærplantene. Om noen få uker begynner bærene å bli røde og modne for høsting.

Myhrene planlegger sesongen som vanlig. Han synes likevel det har vært en utfordrende tid på grunn av all usikkerheten.

– Det er bra at denne avgjørelsen kommer nå. Jeg håper det formelle går i orden på kort tid, sier Myhrene.

Charterfly kan bli løsningen på å få sesongarbeidere fra utlandet til Norge i tide. Foto: Jannicke Lindeberg

Venter 26 arbeidere fra Vietnam

En stor del av arbeidskraften på gården i Sylling er vietnamesere. I år skal det komme 26 stykker som har jobbet på gården hver sommer i nesten 15 år.

– De kjenner rutinene og jobber raskt, forteller Myhrene.

Han tror likevel inntjeningen i år blir langt lavere enn normalt. Årsaken er at arbeiderne må i karantene, og smittevernet er krevende. Dette fører til økte kostnader for bonden og dyrere bær.

– Jeg tror ikke vi kommer under 50 kroner kurven, sier Myhrene.

Også jordbærbonde Marius Egge i Lier tar imot nyheten om innreiseendringene positivt. Planen er at det skal kommer en gruppe på 60 fra Vietnam, Ukraina, Portugal, Polen og Latvia for å jobbe på gården hans i sommer og høst.

Marius Egge driver med både jordbær- og epleproduksjon. Foto: KNUT SKYLLINGSTAD / NRK

– Flytrafikken fra Vietnam er usikker, så ideen om å gå sammen om å chartre et fly er selvsagt en løsning, sier Egge.

– Kreativt, men dyrt

Jørn Eugen Haslestad er sekretær i Norges Bærdyrkerlag. Han har bistått bærbøndene med å finne løsninger på utfordringene i år.

Det er usikkert om arbeiderne får reise ut av sitt hjemland, og om de får flybillett. De aller fleste bestilte flybillett for flere måneder siden, men flytrafikken er begrenset på grunn av koronapandemien.

Jørn Haslestad er sekretær i Norges Bærdyrkerlag. Foto: Stein S. Eide / NRK

– Det er mange kreative løsninger blant bøndene nå for å få en så god sesong som mulig. Noen har snakket om det å chartre et fly for å få sesongarbeiderne på plass i tide, sier Haslestad.

– Men det koster selvsagt å chartre et fly.

Overrasket bondelaget

– Dette kom overraskende. Men det er absolutt gode nyheter.

Det sier Thor Johannes Rogneby, leder av grøntutvalget i Norges Bondelag. Han mener det betyr spesielt mye for de bøndene som tar inn store grupper arbeidere fra land utenfor EØS.

Thor Johannes Rogneby leder grøntutvalget i Norges Bondelag. Foto: Trude G. Dale

– De hadde virkelig vært i knipe hvis ikke dette ble løst, sier han.

Også Johannes Haug Laa, leder i Buskerud Bondelag, er glad for lettelsene fra Justisdepartementet.

– Dette viser hvor avhengig både Norge og EU er av de utenlandske sesongarbeiderne.