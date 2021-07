– Jeg har ikke pulsmåler på meg, men hjertepumpa gikk godt, sier prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud.

Det var en arkeologisk verdenssensasjon da det ble kjent at det var funnet et vikingskip på et jorde i Halden for to år siden.

Ett år etter utgravingene startet har arkeologene nå løftet ut den største og viktigste enkeltbiten fra Gjellestadskipet:

Fem meter av bunnen på båten, også kalt kjølen. Ute etter 1000 år i jorda.

– Dette er rosinen i pølsa eller juvelen i krona. Denne store biten har vi sett fram til. Nå ligger den på bordet og den ser kjempefin ut, sier Rødsrud.

Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud er lettet over at det gikk fint å hente opp det fem meter lang trestykket. Foto: Petter Larsson/NRK

I tillegg har arkeologene tidligere tatt opp noen mindre biter på mellom en og to meter.

Dermed er det til sammen ni meter av kjølen bevart. Dette vil kunne gi svar på hva slags vikingskip det er, om det hadde årer eller seil, og om Gjellstadskipet er yngre eller eldre enn for eksempel Osebergskipet.

Stolte arkeologer tar bilde av trestykket de har hentet ut fra jorda. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Omstendelig løft

Utgravingen av vikingskipet skulle egentlig vært ferdig i fjor høst, men har tatt lenger tid.

Det ble også en lang arbeidsdag for arkeologene torsdag kveld da de skulle hente ut det som kommer til å bli en nasjonalskatt. Først ble tre metallplater skjøvet inn under den lange og skjøre trebiten. Deretter ble det festet elleve braketter med en halv meter avstand på kjølen for å stive det av.

Alt dette ble festet i en lang planke. Flere timer på overtid kunne arkeologene løfte ut vikinghistorien fra jordet i Halden.

Deretter ble kjølen renset og målt digitalt før den ble lagt i et vannkar for oppbevaring.

Ble funnet i 2018

I 2018 ble Gjellestadskipet funnet og lokalisert ved bruk av georadar. Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sto bak funnet.

Da sa fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune at de var sikre på at det var et skip de hadde funnet, men at det var vanskelig å vite hvor mye av skipet som er bevart.

Se tre måneders utgravning på 40 sekunder. Du trenger javascript for å se video. Se tre måneders utgravning på 40 sekunder.

Selv om prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud er begeistret over det de har hentet ut, forstår han at noen kan være skuffet over at det ikke var et helt vikingskip i bakken. Han tror likevel at de har funnet nok til at Gjellestadskipet kan stilles ut.

– Resten av skipet kan framstilles digitalt eller man kan bygge en kopi og sette inn kjølen som en del av det. Det er uendelig med muligheter, sier Rødsrud.