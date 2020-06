Det rødgrønne flertallet i Viken har i sin politiske plattform sagt tydelig nei til utbygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder. De vil også støtte kommuner som sier nei til etablering av vindturbinparker.

Men Viken fylkeskommune er gjennom Østfold Energi indirekte storeier av selskapet Zephyr, som er utbygger av flere omstridte vindkraftanlegg, blant dem Haramsøya ved Ålesund og Innvordsfjellet i Trøndelag.

Viken fylke har av aksjonister blitt utfordret til å trekke eierskapet i prosjektene.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), fra da den politiske plattformen til Viken ble presentert. Der går de imot å bygge vindkraftanlegg i uberørt natur. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I går diskuterte fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) eierskapet i de konfliktfylte vindkraftanleggene med kraftselskapet.

– Dette er konsesjoner som er gitt og prosjekter som er under oppføring. Det vi kan gjøre noe med er prosjekter som kommer i fremtiden, sier hun.

Hun minner om at vindkraftkonsesjoner kjøpes og selges, slik at det bare ville fått andre eiere dersom fylkeskommunen trakk seg ut.

– Dette er også prosjekter der vindturbinene faktisk er i ferd med å skulle monteres, og jeg er redd det ville innebære store kostnader hvis man gikk inn og endret på det nå, sier hun.

– Rammer omdømmet

På Haramsøy, der Zephyr skal i gang med å montere åtte vindturbiner på toppen av øya, er det fortsatt ikke kommet noen arbeider i gang.

Aksjonsleder på Haramsøy, Birgit Oline Skjerstad, mener Viken fylkeskommune kommer i et dårlig lys som følge av eierskapet i Zephyr. Vindkraftanlegget skal komme i dette området på toppen av øya. Foto: Tore Ellingseter / NRK

En grunneier stenger veien opp til fjellet med en bil, og mener de ikke har rett til å kjøre der.

Aksjonsleder for Motvind på Haramsøy, Birgit Oline Kjerstad, forstår at Viken-politikerne ikke kan gjøre så mye, men mener de kan komme i et dårlig lys.

– Det er bra at de har tatt diskusjonen, og jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å trekke prosjektet. Samtidig burde det bekymre eierne at omdømmet til Zephyr kommer til å få seg en alvorlig knekk, sier hun.

Til det sier fylkesrådsleder Tonje Brenna at de bare kan bidra til at det blir bedre i kommende prosjekter.

Aksjonister har flokket seg på veien opp til Haramsøyfjellet, og en grunneier har lagt seg til i bilen sin, som sperrer veien på tvers. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Dette er store og komplisert saker som engasjerer mange. Så tror jeg dessverre at det ofte vil være konflikter mellom klimaambisjoner og naturhensyn, og alle kloke hoder må bidra til at det blir best mulig, sier hun.

Kommer nye regler

Utbyggingen på Haramsøya starter rett før regjeringen skal legge fram et nytt forslag til konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg.

Det kommer etter at den såkalte nasjonale rammen for vindkraft ble skrotet høsten 2019, der det var pekt ut tretten områder som var ansett som mest egnet for utbygging.

Dette skapte stor uro mange steder, og ble sett på som en slags utbyggingsplan.

I stedet skal kunnskapene herfra brukes til å lage nye konsesjonsregler, der ett av hovedmålene er å forebygge lokale konflikter som det har vært noen steder, blant annet på Haramsøy.