Viken-politiker: – Vi representerer først og fremst folk, ikke reinsdyr

I dag møtes det nye fylkestinget for første gang etter at Viken ble opprettet, slått sammen av tidligere Østfold, Akershus og Buskerud.

Viken består av 51 kommuner med over 1,2 millioner innbyggere. Men bare 31 kommuner er representert fast i fylkestinget, som består av 87 representanter.

Det betyr at 20 kommuner, eller nesten 40 prosent, ikke har folk i fylkestinget.

Senterpartiets Anne Beathe Tvinnereim er fylkesråd i «Viken-regjeringen» og er oppgitt over det hun mener er et demokratisk underskudd som går ut over utkantkommuner i Viken. Foto: Marit Kolberg / NRK

Det er et demokratisk problem, mener Senterpartiets fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

– Når det er mange som er fra de samme geografiske områdene, så gjør det noe med politikken. Det er derfor folkestyre handler om å spre makt, og det er egentlig en tragedie at makta har blitt så sentralisert.

På Stortinget er hvert fylke representert med et antall mandater som partiene kjemper om, men i fylkestinget er det annerledes. Her kan partiene fritt nominere kandidater, og selv velge den geografiske spredningen.

De røde områdene er kommuner i Viken som ikke er representert i fylkestinget. De utgjør 20 av 51 kommuner, men bare 12 prosent av befolkningen.

Både folk og reinsdyr er representert

Nesten 90 prosent av innbyggerne i Viken er likevel representert, siden det stort sett er de minst folkerike kommunene som ikke er med i fylkestinget.

Høyres fylkespolitiker i Viken, Simen Nord, sier litt humoristisk at han representerer folk og ikke reinsdyr. Og nesten 90 prosent av innbyggerne i Viken er direkte representert i fylkestinget. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Høyres fylkespolitiker Simen Nord mener politikk handler mest om mennesker.

– Nå er vi jo fylkestingsrepresentanter først og fremst for folk og ikke reinsdyr, sier han litt humoristisk.

– Men dere skal forvalte både natur og klima og miljø, så du må tenke litt på reinsdyra også?

– Jeg tenker mye på reinsdyra! Og vi er opptatt av alt som lever og rører seg i Viken, men videregående skole, transport og reduserte utslipp er viktigst.

Nord kommer selv fra Moss, som er den best representerte byen i hele Viken, med seks politikere i fylkestinget og 49.000 innbyggere.

Han forsvarer Høyre med at de har et medlem i fylkestinget fra Ål kommune, øverst i Hallingdal.

Ingen spøk for fjellregionen

Hardangervidda er Norges største villreinområde med 12.000 reinsdyr.

Her ligger Vikens største kommune i utstrekning, Nore og Uvdal, som har Senterpartiets Eli Hovd Prestegården i fylkestinget.

Hun har liten sans for Simen Nords reinsdyrspøk.

– For meg er alle innbyggere i Viken like mye verdt, uavhengig av hvor «folketett» en bor. Vi kan ikke leve av at mer eller mindre sentrale politikere har en humoristisk holdning til kommuner med store utmarksressurser og et mindre innbyggertall, skriver hun.

Størstedelen av Hallingdal har ingen i fylkestinget. Det gjelder kommunene Gol, Nesbyen og Flå, mens Ål og Hol har én hver.

Gol-ordfører Heidi Granli fra Arbeiderpartiet er ikke så bekymret for det.

– Det er ikke noe stort problem, vi har tradisjon for å snakke med nabokommuner som har folk i fylkestinget på vegne av Hallingdal

Ser man hele «fjell- og dalregionen» i Viken under ett, så er representasjonen bedre enn for hele Viken samlet, med tre representanter og 33.000 mennesker.

Men rent arealmessig er det omvendt. Da taper utkantkommunene.

Drammen topper laget

Den største byen og den mest folkerike kommunen har naturlig nok flest medlemmer i fylkestinget i Viken.

Drammen har ti representanter, mens Bærum har sju. Fredrikstad og Moss følger på med seks, mens Sarpsborg bare har to selv om byen er større enn Moss.

Den minste kommunene som har fått inn en representant er Aremark i Østfold, med bare 1350 innbyggere.

Fylkesordfører Roger Ryberg i Viken er opptatt av å inkludere de små kommunene som ikke er direkte representert i Viken fylkesting. Foto: Vidar Ruud

Vikens fylkesordfører, Roger Ryberg fra Hurum i Asker, sier de skal veie opp det demokratiske underskuddet ved å opprette regionale råd.

– Det blir regionråd der alle kommuner er med, men også politikere som sitter i fylkestinget, en fra de styrende partiene og en fra opposisjonen. Det har vi erfaring med fra Buskerud, og det var en stor suksess der, hevder han.