Fikk ikke søkt på jobb fordi fylkeskommunen ikke hadde nytt stempel

Svetlana Borisova jobber på en barneskole i Ski i Akershus. 10. desember i fjor tok 28-åringen fra Fredrikstad fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.

Siden et godkjent fagbrev betyr høyere lønn, har hun ventet ved postkassa.

– Jeg fikk beskjed fra Viken fylkeskommune om at dokumentasjonen skulle sendes over jul. Men da første lønning kom, hadde ikke min arbeidsplass fått den, sier Borisova.

Akershus, Buskerud og Østfold slo seg sammen til Viken fylkeskommune 1. januar i år.

– Jeg fikk høre at ting var litt hulter til bulter i den nye fylkeskommunen, og at de ventet på nye stempler. Når det var i orden, skulle de sende fagbrevet til meg. Jeg fikk også høre at jeg ikke var den eneste som gikk og ventet, sier hun.

Vil søke ny jobb i hjembyen

Borisova har vært i kontakt med Viken fylkeskommune flere ganger de siste ukene, senest tirsdag denne uka. Hver gang var beskjeden at stemplene ikke hadde kommet.

– Dette blir min tredje lønn uten godkjent utdannelse, noe som er ganske frustrerende. De har visst om denne fylkessammenslåingen ganske lenge, og kunne ha bestilt stemplene på forhånd, sier hun.

Borisova anslår at lønnsforskjellen utgjør «noen tusenlapper», men hun har fått beskjed fra arbeidsgiveren om at pengene vil etterbetales når dokumentasjonen er på plass.

Borisova ønsker seg arbeidsplass nærmere hjemmet i Fredrikstad. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

28-åringen jobber på en barneskole i Ski, men bor i Fredrikstad. For å slippe pendleveien, har hun tenkt å søke seg ny jobb i hjembyen.

– Men jeg får ikke søkt på nye jobber, siden det er ønskelig at man har fagbrev. Jeg hadde håpet å skaffe meg en ny jobb innen mars, men det ser ikke ut til at det går nå, sier hun.

Ugyldige stempler

Olav Fjeldheim Horne, leder fag- og yrkesopplæringsseksjonen i Viken fylkeskommune, bekrefter at de har fått henvendelser fra noen lærlinger som har etterspurt vitnemålet. Han sier forsinkelsen delvis skyldes at de har ventet på ferdigstilling av den nye fylkeslogoen.

– Jeg må bare få lov til å beklage. Det har ikke vært vår intensjon at lærlinger skal vente på sluttdokumentasjonen lenger enn nødvendig, sier han.

– Kunne dere ikke stemplet med det gamle stempelet til Østfold?

– Der er regelverket strengt. De gamle fylkeskommunene eksisterer ikke lenger, så det ville vel nesten grense til dokumentforfalskning, sier Horne.

Samtidig understreker han at selv om fylkeskommunen ikke har kunnet sende ut den offisielle dokumentasjonen, kunne de bekreftet overfor arbeidsgiver at lærlingen har bestått på prøven.

Borisova sier hun ikke har fått denne beskjeden.

Alle mann i arbeid

Horne har likevel en gladmelding å komme med. Samme dag som NRK ringer, har fylkeskommunen fått inn 20 nye stempler med Viken-logo.

– Så nå sitter vi alle mann i Sarpsborg, Drammen og Oslo og stempler vitnemål og sender ut. Vi skal gjøre vårt ytterste for at alle skal få dokumentasjonen fortest mulig, sier han.