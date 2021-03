Viken-kommuner ber regjeringen gi dem strenge koronatiltak

Antall koronasmittede i Oslo og Viken øker. Det siste døgnet er det 275 nye koronasmittede i Oslo, 72 i Østfold, 54 i Drammen og 38 i Asker og Bærum.

Det bekymrer statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland. I dag framskyndet hun et møte med helsemyndighetene og ordførere fra kommuner over hele Oslo og Viken.

– Det er høye smittetall i Oslo og Viken. Vi må ta noen sterkere grep for å få ned smittetallet i hele området. Vi er blant annet bekymret for sykehuskapasiteten, sier Svarstad Haugland.

Oslo kommune varsler at de kommer med nye koronatiltak mandag kveld.

Ulike syn

Statsforvalteren sier at det er et felles ønske om å få ned R-tallet, men at kommunene er delt i synet på behovet for nasjonale tiltak for deres region.

– En del kommuner ønsker det. En del andre sier at de tar til etterretning at det er lurt. Så var det også noen som gjerne vil bestemme selv. Det var tredelt, sier hun til NRK.

Svarstad Haugland forteller at de nå har bedt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om å ta kontakt med regjeringen for å be om strengere tiltak for kommunene i Oslo og Viken.

– De kommer til å anbefale at det eventuelt kan være nasjonale retningslinjer for Viken-regionen eller for noen av kommunene i Viken. Ingenting er besluttet, men de vil jobbe opp mot regjeringen.

– Alvorlig situasjon

Ordfører Hanne Tollerud i Moss mener det er helt riktig å innføre felles regler for hele fylket.

– Det er en alvorlig situasjon og vi ser at smittetrenden er økende i Viken og Oslo. Det er helt riktig å agere nå og ikke vente, det har vi ikke tid til.

Ordfører Hanne Tollerud i Moss mener det er riktig med felles kjøreregler for alle kommunene i Viken før påske. Foto: Petter Larsson / NRK

Hun sier at Moss fremdeles sliter med å få oversikt over mange nærkontakter.

– Med tanke på at vi nå går påsken i møte, så tror jeg det er helt riktig å vurdere dette nå, sier hun til NRK.

Før påskeferien

Statsforvalteren sier avklaringen vil komme raskt, trolig i løpet av et døgn. Målet er at strenge tiltak skal innføres for å redusere smittetrykket før påskeferien.

– Vi våkner hver dag til nye og høye tall. Både Oslo og Viken har hele tiden hatt de største utbruddene. Det er ikke unaturlig, men det er samtidig bekymringsfullt. Da må vi gjøre hva vi kan for å snu smittetrenden i stedet for at den bare øker og øker, sier Valgerd Svarstad Haugland.