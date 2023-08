Annika Gulbrandsen er mor til en elev som begynner på videregående til høsten.

I juli fikk elevene i Viken en melding fra fylkeskommunen som Gulbrandsen reagerte sterkt på.

VF Viken fylkeskommune: Til skolestart må du ha en laptop. Bruk din egen eller bestill PC/Mac via Viken sin gunstige innkjøpsavtale.



Med vennlig hilsen Viken fylkeskommune.

Videre i meldingen var det vedlagt en nettside, hvor man kunne bestille ulike datamaskiner.

På nettsiden var det en informasjonsvideo hvor to skoleelever forklarte PC-ordningen i fylket. NRK har sett videoen i sin helhet.

«Du kan også velge å kjøpe en Mac med litt rabatt eller en litt fetere PC. Men da må du betale noe selv,» sa en av elevene i videoen.

Etter at NRK har vært i kontakt med Viken fylkeskommune har de fjernet videoen fra nettsiden. Les begrunnelsen lenger ned i artikkelen.

Skjermdump fra Viken fylkeskommunes informasjonsvideo. NRK har valgt å anonymisere elevene som deltar. Foto: Skjermdump

Oppleves som reklame

Annika Gulbrandsen mener Viken fylkeskommune reklamerer for dyre PC-er. Foto: Privat

Annika Gulbrandsen mener fylkeskommunen tilbyr mer enn nødvendig ved å ha «gunstige avtaler» for kjøp av dyre PC-er. Hun tror at dette skaper et kjøpepress.

– Det er ikke skolens oppgave å tilby og reklamere for produkter. Dette skaper press for både elever og foreldre, og kan medføre utenforskap i skolen, mener Gulbrandsen.

I likhet med Viken tilbyr fylkene Troms og Finnmark, Vestland og Rogaland kjøp av dyrere PC-er til videregåendeelever.

Den billigste standard PC-en man får kjøpt gjennom Viken fylkeskommune har en egenandel på 1196 kroner per skoleår.

Dersom man går på videregående i tre år blir egenandelen for standard PC-en 3588 kroner totalt.

Mens den dyreste datamaskinen har en egenandel på 14 651 kroner. Det er fire ganger så mye som den billigste. Denne krever engangsbetaling.

Fortvilet

Gulbrandsen sier at det er greit å ønske seg en dyr PC. Men hun mener at det ikke burde være en del av skoleordningen.

– Dette handler ikke om man har råd til en slik PC eller ikke. Men at dette ikke hører hjemme i skolen. Jeg blir sint og fortvilet på elevenes vegne, sier Gulbrandsen.

Gulbrandsen sendte derfor en henvendelse med sin bekymring til Viken fylkeskommune.

Opplever kjøpepress

Petter Andreas Lona er leder i Elevorganisasjonen. Han er enig med Annika Gulbrandsen.

– Ved å si at man kan kjøpe en «fetere» PC i informasjonsvideoen på nettsiden, fremstår det som at alle må ha en dyr PC for å være en av de kule, mener Lona.

Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen mener Viken fylkeskommune ikke bør stå inne for PC-ordningen. Foto: Tobias Dahle

Lona sier at mange av elevene i den norske skolen opplever kjøpepress.

Før 2021 hadde Viken fylkeskommune en ordning for utlån av datamaskiner. Dette mener Lona at de bør innføre igjen.

– Det er fint at Viken tilbyr valgfrihet. Men en slik valgfrihet kan ikke bidra til å øke sosiale forskjeller i skolen. Vi mener at Viken fylkeskommune ikke bør stå inne for måten ordningen fungerer i dag, sier Lona.

Snudde etter å ha sett videoen

Ansvarlig fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, Edvin Søvik (Ap), mener ikke at PC-ordningen i seg selv skaper kjøpepress.

Søvik vektlegger at det opplyses på nettsiden at standard PC-en er en god datamaskin, som elevene kan gjennomføre utdanningsprogrammet sitt med.

– Et eventuelt opplevd kjøpepress mener jeg må tilskrives andre forhold ved samfunnet enn fylkeskommunens elev-PC-ordning, mener Søvik.

Fylkesråd Edvin Søvik (Ap) mener ikke PC-ordningen skaper kjøpepress. Foto: Morten Brakestad

Da NRK ba om kommentar fra Søvik på informasjonsvideoen på Vikens nettside, hadde han ikke sett den.

– Etter nå å ha sett videoen er jeg enig i at bruk av begrepet «fetere PC» ikke er et nøytralt begrep og derfor er uheldig bruk av ord, sier Søvik.

Informasjonsvideoen ble fjernet fra Vikens nettsider 2. august 2023.

– Jeg tenker det er viktig at fylkeskommunen ikke bidrar til noe ekstra kjøpepress. Vi får lære av dette og være ekstra bevisst framover på dette i vår kommunikasjon, sier Søvik.

Men Søvik står fortsatt inne for fylkeskommunens PC-ordning.

– At elevene har en viss mulighet til å velge den modellen som passer dem, kan bidra til at flere har nytte av PC-en over lengre tid. Dette, i tillegg til at elevene kan benytte seg av egen PC, er positivt for klima og bærekraft, sier Søvik.