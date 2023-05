Viken får dekket skilsmissekostnadene

Viken skal få dekket alle sine utgifter ved å oppløse fylket.

Dette ble endelig klart torsdag, samme dag som forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram.

Forvirrende nok sto det ikke i budsjettet, men i et annet og mye kortere dokument: et brev fra departementet.

– Det står at hele søknadssummen vår på 377 millioner kroner vil bli innvilget.

Det sier leder for fylkesrådet i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap). Hun er veldig glad for pengeløftet.

– For da slipper Akershus, Østfold og Buskerud å starte på minus, legger hun til.

Vikens politiske toppsjef er fornøyd etter at de har fått skriftlig løfte om 377 millioner kroner. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det var i høst at hun og fylkesrådet sendte søknad om dekning av kostnadene ved å splitte opp fylket.

Beløpet de ba om var 377 millioner kroner.

Sådde tvil om betalingsviljen

Summen skal dekke utgiftene med å dele Viken og etablere nye Akershus, Buskerud og Østfold fylker.

Men i statsbudsjettet for 2023 ble det bare satt av 200 millioner kroner til oppsplitting.

Snart er Viken skilt. Vedum og regjeringen lover å ta regningen. Foto: Vidar Ruud

Dette fikk opposisjonen til å mistenke at regjeringen ville løpe fra sine tidligere løfter om å ta alle utgifter.

Men Senterpartiets gruppeleder i Viken, Brita Skallerud, sier hun aldri har vært i tvil om at pengene ville komme.

– Nei. Vi ble lovet dem, og nå leverer regjeringa på det, sier hun.

Søkte om 845 millioner

De tre fylkene som skal oppløses, pluss Ålesund, har søkt om 845 millioner kroner i støtte.

Høye utgifter til deling gjorde også mange Viken-innbyggere betenkte. Det viste en meningsmåling NRK fikk laget i fjor.

Mange av de spurte mente kostnadene var så høye at det ikke lenger forsvarte oppsplitting.

Halvparten av summen

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det å bruke 204,7 millioner kroner til oppsplitting.

Dette kommer på toppen av de 200 millionene som ble satt av i statsbudsjettet.

Det er bare halvparten av summen fylkene har bedt om.

– Departementet vil komme tilbake med forslag til

ytterligere bevilgninger på et senere tidspunkt, står det.

Fra taket av galleri Oslo har Vikens fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen god utsikt over Oslo sentrum. Nå slipper hun å speide etter oppløsningspengene fra staten. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det står også at fylkene vil svar på sine søknader etter hvert som disse ferdigbehandles.

For Jacobsen er løfter om penger jevngodt med penger.

– Når vi har fått brev fra departementet om at søknaden er innvilget, forutsetter vi at brevet er korrekt. Men så er det også slik at pengene kommer over flere budsjetter og at noe kommer i 2023 og noe i 2024, sier hun.

Brita Skallerud tviler heller ikke på pengeløftet.

– Når departementet skriver et sånt brev, kommer pengene, sier hun.

