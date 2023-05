Viken ber om annullering av eksamen for 397 elever

– Vi sender nå søknad om annullering for de elevene som ble sendt hjem fra eksamen mandag 22. mai. Det er svært viktig at de får like muligheter til videre utdanning framover når deres eksamen ikke lot seg gjennomføre i det hele tatt, skriver fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Jan Helge Atterås, i en pressemelding.

Jan Helge Atterås er fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Søknaden sendes denne uken. Den gjelder for 397 elever fra Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole som 22. mai skulle avlegge eksamen i norsk hovedmål eller andre varianter av norskfaget ved AKA Arena på Ringerike.

Lokale problemer med nettverket

Ved disse skolene oppstod det lokale problemer med nettverket, i tillegg til de nasjonale problemene med Utdanningsdirektoratets påloggingssystem. Det var tilsvarende utfordringer som medførte at eksamen for elevene i Møre og Romsdal ble annullert.

Fylkeskommunen skriver i pressemeldingen at det søkes om både annullering av eksamen og dispensasjon fra kravet om antall eksamener på vitnemålet.

Det vil si at elevene ikke får ny eksamen, men en egen merknad på vitnemålet. Dette er da godkjent og elevene kan søke om videre utdanning på vanlig måte.

– Vi håper på raskt svar fra Utdanningsdirektoratet slik at de elevene det gjelder får en avklaring, sier Atterås.

Ringerike videregående skole er en av skolene som slet med lokale nettverksproblemer. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ba om at eksamen ble annullert over hele landet

Viken fylkeskommune ba først Utdanningsdirektoratet om å vurdere om eksamen over hele landet burde annulleres som følge av de store tekniske problemene. Dette ble ikke tatt til følge.

Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan annullere eksamen på grunnlag av formelle feil ved gjennomføringen.

Fylkeskommunen skriver i pressemeldingen at elever som ikke er omfattet av den søknaden som nå sendes, men som vurderer å klage på eksamensgjennomføringen, gjør dette til sin lokale skole.

Skolene må avvente nærmere informasjon om hvordan disse søknadene skal håndteres.

Flere kan få eksamen annullert

Tirsdag morgen kunne Utdanningsdirektoratet (Udir) fortelle NRK at systemet var oppe og gikk, og at kommende eksamener ville bli gjennomført som planlagt.

Morten Rosenkvist er direktør i Utdanningsdirektoratet. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

De vurderer likevel om flere skal få mandagens eksamen annullert.

– Om folk har fått for dårlig tid, er det mulig å gjøre lokale tilpasninger. For eksempel om det på skoler har vært utfordringer på toppen av innloggingsproblemene, sier direktør Morten Rosenkvist.

Udir vil ifølge direktøren bruke to-tre dager på å få et klart bilde av hvordan gårsdagens trøbbel har utspilt seg på skolene. Deretter vil det bli vurdert om enkelte skoler vil få sin eksamen annullert.

Har sendt redegjørelse til Kunnskapsdepartementet

Tirsdag ettermiddag bekrefter Rosenkvist at de har oversendt en redegjørelse til Kunnskapsdepartementet.

– Åpenhet om hva som skjedde er viktig, og vår viktigste oppgave de neste ukene er å sørge for en god og trygg gjennomføring av eksamen, sier Rosenkvist i en pressemelding.

– Vi beklager til hver elev og privatist som ble påvirket av forsinket pålogging. Det skapte en usikkerhet på toppen av eksamensnervene som allerede var der, sier Rosenkvist.

I redegjørelsen kommer det frem at Utdanningsdirektoratet åpner for at digital eksamen skal kunne skrives ut på papir i tilfelle lignende hendelser som dataproblemene mandag skulle skje igjen.

– For å trygge at hendelsen ikke skjer igjen, og for at sektor fortsatt skal ha tillit til systemene og en digital eksamen, mener vi derfor at det er nødvendig å gjeninnføre trykk og distribusjon av eksamener som et risikoreduserende tiltak for kommende eksamensperiode, skriver Utdanningsdirektoratet i en orientering til Kunnskapsdepartementet.