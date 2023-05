Viken ber om annullering av eksamen for 397 elever

Viken fylkeskommune søker om at Utdanningsdirektoratet annullerer eksamen for 397 elever.

– Vi sender nå søknad om annullering for de elevene som ble sendt hjem fra eksamen mandag 22. mai. Det er svært viktig at de får like muligheter til videre utdanning framover når deres eksamen ikke lot seg gjennomføre i det hele tatt, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Jan Helge Atterås, i Viken fylkeskommune.

Søknaden gjelder for 397 elever fra Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole som 22. mai skulle avlegge eksamen i norsk hovedmål eller andre varianter av norskfaget ved AKA Arena på Ringerike.

Her oppsto det lokale problemer med nettverket, i tillegg til de nasjonale problemene med Utdanningsdirektoratets påloggingssystem.