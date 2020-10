Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Noen av dem har bodd på trange tomannsrom i brakker på et industriområde ved Minnesund helt siden april. Da ble de hentet med innleid fly for å plukke jordbær og høste grønnsaker på norske jorder.

Dette har de gjort i årevis, men i år skjedde det på tross av den pågående pandemien.

Derfor måtte de rundt 250 arbeiderne i karantene her før de kunne starte å jobbe.

I trange tomannsrom på et industriområde ved Minnesund venter 87 av vietnameserne på å få reise hjem. Foto: Nadir Alam / NRK

Nå har de en like stor utfordring.

For det første går det ingen fly til Vietnam fra Norge. Neste mulighet er 17. oktober, men dette er ikke bekreftet.

For det andre er det mangel på karanteneplasser i Vietnam.

Hvis arbeiderne ikke får offentlig karantene, kan noen dagers karantene på hoteller koste dem alt de har tjent i Norge, eller mer.

Venter på en løsning

På et oppholdsrom i en av brakken er tjue vietnamesere samlet for å snakke med NRK om situasjonen de er i.

Son Nguyen snakker for arbeiderne, som sitter med alvorlige ansikter og lytter. De har ikke lenger arbeidstillatelse her.

Son Nguyen snakker på venge av 87 vietnamesere som sitter uvirksomme på brakker på et industriområde ved Minnesund. Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi har ingenting å gjøre hele dagen, vi bare sitter her og venter på å komme hjem. Siden slutten av august har vi ikke hatt jobb eller mulighet til å komme hjem.

Noe av dem er redde for å miste jobbene de har i Vietnam, fordi de ikke kommer seg tilbake.

– Vi håper at norske myndigheter kan hjelpe oss, sier Son Nguyen.

Flyvninger usikre

I Horten sitter vietnameseren Lysan Tran, som driver Transreiser. Han har daglig kontakt med Qatar airways, som forsøker å få godkjent flyvninger med vietnamesiske arbeidere i Norge.

Lysan Tran hos turoperatøren Transreiser venter på beskjed om at flyvningene fra Norge til Vietnam med Qatar airways skal godkjennes av vietnamesiske myndigheter. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Papirene er i orden, men flighten kan ikke bekreftes. Senest i dag tidlig sa de at de venter på å få godkjenning til at flyet kan lande i Vietnam.

Flaskehalsen skal være karanteneproblemet.

Jordbærbonden Per Isingrud har et håp om at situasjonen skal løse seg, men er usikker på om vietnameserne vil tørre å komme tilbake neste år.

Men Son Nguyen tror det vil skje.

– Hvis vi får reise hjem nå, så vil vi komme tilbake, sier han.

Bonde vil bidra til karantenen

Grønnsakbonden Jens Kase i Rygge har hatt en gruppe vietnamesere i arbeid hele sommer og har bare ett ønske nå.

Grønnsakbonde Jens Kase i Rygge er villig til å betale for at hans vietnamesiske gjestearbeidere skal få karantene når de kommer hjem. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Hvis de får reise så ville jeg bli glad.

Og dersom karantenen blir rådyr for arbeiderne han har ansvaret for, så har han en klar tanke om det.

– Vi må prøve å få dem i offentlig karantene, men hvis det viser seg at er umulig, og det går fly, så må vi hjelpe dem den veien også. Vi skylder dem at de kan komme hjem til familiene sine, sier Kase.