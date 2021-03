VG: Seks døde etter smitteutbrudd på sykehus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nå er det klart at til sammen seks av de ti pasientene som ble smittet er døde, melder VG. Alle de seks pasientene var over 80 år gamle, mens de fire som overlevde smitten var mellom 30 og 80 år gamle.

Sykehuset har satt i gang gransking for å finne ut om det er noe de kan lære av smitteutbruddet.

Smittevernoverlege Jon Birger Haug sier til avisen at han ikke ser at de kunne gjort noe annerledes. Utbruddet var av en mutert og ekstra smittsom variant.

Den første personen som ble bekreftet smittet, var en ansatt som fikk svar på prøven mandag 1. februar. Dermed satte sykehuset i gang omfattende testing av både ansatte og pasienter.

To dager senere kom det første positive testsvaret blant pasientene. Allerede dagen etter meldte sykehuset at de hadde kontroll på utbruddet, men da var altså svært mange allerede smittet.

– Krevende

Sykehuset Østfold hadde også før dette flere tilfeller der ansatte eller pasienter fikk bekreftet smitte. Tidligere har imidlertid sykehuset unngått så omfattende smittespredning som i dette tilfellet.

Mens utbruddet pågikk, la ikke sykehuset skjul på at situasjonen var krevende.

– Dette er noe av det verste som kan skje et sykehus, for det er så mange som havner i karantene. Dette kan gå utover driften, så dette er noe vi har vært engstelige for, sa fagdirektør Helge Stene-Johansen.

For i tillegg til de smittede, havnet flere titalls ansatte i karantene. Det gjorde det ekstra krevende å opprettholde driften.

På tidspunktet for utbruddet, var den muterte britiske mutasjonsvarianten på vei til å bli mer utbredt. Sykehuset jobbet hele veien utfra at det var denne ekstra smittsomme korona-varianten som hadde slått til. Dette ble bekreftet først gjennom sykehusets egne undersøkelser, og deretter av Folkehelseinstituttet.