Politiet: – Aktuelt å avhøre statsministeren og hennes mann

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en pressemelding mandag skriver politiet blant annet: «Politiet har startet med avhør av vitner og foretar nå undersøkelser for å få kartlagt omstendigheter rundt de eventuelle bruddene.»

Per Morten Sending, leder av seksjon for påtale i geografisk driftsenhet Buskerud i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Helle Nielsen Estensen / NRK

– Det kan være aktuelt å avhøre statsministeren og også hennes mann, sier påtaleansvarlig for Buskerud i Sør-Øst politidistrikt, Per Morten Sending.

Det var VG som omtalte saken først.

Siden politiet på eget initiativ startet etterforskningen, vil de øvrige anmeldelsene ikke bli registrert som enkeltsaker, men inngå i den etterforsking politiet allerede har startet.

– Det har pågått noen undersøkelser i løpet av helgen, og så gjør vi ytterligere undersøkelser nå. Det er status, sier Sending.

Enkelte av dem som har levert inn anmeldelse har fått beskjed om at saken er henlagt, opplyser politiet i pressemeldingen.

– Vi forsøker å ha nødvendig prioritet på denne saken, på samme måte som andre, kanskje litt mer alvorlige saker, også må ha prioritet, sier Sending.

Han sier til NRK at de håper på å være ferdige med undersøkelsene og avhørene i løpet av uka.

Erna Solberg og familien bodde på Ustedalen Hotell & Resort på Geilo i vinterferien. Foto: Caroline Utti / NRK

Forberedt på å måtte betale bøter

Torsdag ble det kjent at statsminister Erna Solberg feiret 60-årsdagen sin på Geilo med familien. Feiringen av 60-årsdagen var fredag 26. februar. 13 personer i følget samlet seg da på restauranten Hallingstuene på Geilo. Statsministeren var ikke til stede denne kvelden.

Lørdag kveld samlet familien seg for å spise i en av leilighetene Solbergs familie hadde leid på Geilo. Det var 14 personer i leiligheten, med statsministeren til stede.

I de nasjonale smittevernreglene for februar, sto det at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger den 25. februar, får NRK bekreftet av kommunen.

Fredag ble det klart at politiet skal etterforske statsministerens bursdagsfeiring på Geilo.

– Jeg tenker det er helt naturlig når vi kanskje har brutt en forskrift at de vurderer det, og at de behandler meg og min familie som andre folk, sa statsminister Erna Solberg til NRK fredag ettermiddag.

– Hvis de kommer fram til at regler er brutt, skal vi selvfølgelig gjøre opp for oss. Jeg er forberedt på at vi må betale bøter hvis vi har brutt forskriftene.

Hallingstuene restaurant, hvor Solbergs familie spiste middag fredag. Statsministeren var ikke til stede denne kvelden. Foto: Caroline Utti / NRK

Solberg beklager dypt at de ikke fulgte smittevernreglene.

– Den største skaden dette har gjort, er at det skader tilliten til oss som generelt står for disse tingene. Det synes jeg er veldig leit, for folk har stilt voldsomt opp i disse tider.

På spørsmål om hva Solberg forventer etter det som har skjedd, svarer hun:

– Jeg forventer at både jeg og andre følger smittevernreglene.

– Jeg forventer at folk er bedre enn statsministeren.