Lager Oslo-guide med steder fra «Verdens verste menneske»

Joachim Triers «Verdens verste menneske» hadde den beste åpningen i USA en norsk film noensinne har hatt.

På søndag kan den få Oscar for både beste utenlandske film og beste originalmanus.

Allerede har Renate Reinsve vunnet prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes for rollen som Julie.

Med andre ord: Oslo er satt på kartet.

Og nå vil Oslo guidebureau smi mens jernet er varmt.

– Fra her kan en jo forklare hele Oslos historie. Du ser over til Holmenkollen på en klar dag. Så dette er et flott sted for en guidet tur, sier Marit Utaker, daglig leder i Oslo guidebureau.

Hun står på den ytterste terrassen til Ekebergrestauranten og ser utover Oslo sentrum. Det gjør også hovedpersonen Julie i «Verdens verste menneske» i filmens første scene.

Utaker håper filmen vil trekke turister til Oslo. Turister som også kunne tenke seg en guidet tur med nettopp filmen som tema.

Bransje med brukket rygg

Turistnæringen i Oslo har lidd under pandemien. Derfor håper også Visit Oslo at blesten rundt filmen kan være med på å hente turistene tilbake.

– Vi har veldig tro på at dette vil gi positive ringvirkninger for reiselivet i Oslo i årene fremover, sier Mathilde Rübberdt, kommunikasjonsrådgiver i Visit Oslo.

– Det er klart at det er ekstra stas nå etter noen harde år, hvor reiselivet i Oslo har ligget med brukket rygg. Så dette er en skikkelig boost, sier hun.

Oslo vises frem fra sine beste sider. Produksjonsselskapet, Oslo-Pictures har i flere reklamespotter for Visit Oslo, plukket frem bilder fra filmen. Her fra Ekeberg. Du trenger javascript for å se video. Oslo vises frem fra sine beste sider. Produksjonsselskapet, Oslo-Pictures har i flere reklamespotter for Visit Oslo, plukket frem bilder fra filmen. Her fra Ekeberg.

Håper på «Skam»-effekt

På Visit Oslos sider har de interaktive kart, på norsk og på engelsk, som forklarer hvor i byen de forskjellige utendørsscenene i filmen utspiller seg.

Tidligere har de hatt et liknende kart basert på TV-serien «Skam».

– «Skam»-kartet har fortsatt tusen visninger hver dag, over en halv million visninger totalt, så vi håper på en «Skam»-effekt, sier hun og ler.

«Julie» løper gjennom Bjørvika i en av filmscenene. Foto: Visit Oslo / Skjermdump

Norli bokhandel i Universitetsgata, der «Julie» jobber i filmen, har allerede følt på effekten av filmen.

Markedssjed Caroline Heitmann forteller at de allerede har fått sine første utenlandske filmturister.

– Nå i det siste har de kommet for se hvor filmen er spilt inn. Så det er kjempegøy.

Ikke bare i filmens spor

Også Oslo guidebureau kastet seg på «Skam»-bølgen.

– Det gikk ikke så bra som vi trodde, forteller Marit Utaker.

Hun har større håp for dette prosjektet. Denne gangen skal de kna og drodle før de lander på det rette konseptet.

– Vi tenker å lage dette som en sykkeltur, for da kommer man til steder trikken ikke tar oss, sier hun.

Mye av filmen utspiller seg innendørs. Derfor mener Utaker at det kan bli vanskelig å rendyrke en guidet tur kun basert på filmen.

Da kan de supplere med annen informasjon om Oslo, som for eksempel i området rundt Bjørvika.

– Her kan en trekke tusen år med historie og virkelig oppdage de små detaljene, sier Utaker.

I Bjørvika er det mye å fortelle turistene om. Foto: Vegar Erstad / NRK

