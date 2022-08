– Sol, sommer og kompiser er deilig, sier Haakon Løvdokken. Han er på Landfalltjern i Drammen sammen med vennegjengen for å nyte sola.

Alle sammen er studender, og snart starter studiene opp igjen.

– Alt har vel en ende, så man får bare nyte tiden som best man kan, sier Nikolai Opsahl.

Lang varmeperiode

– De nærmeste dagene blir varme og med mye sol. Kommer man inn fra kysten, blir det mellom 25 og 30 grader, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.

Enkelte steder kan de også få tropenetter.

Meteorolog, Rafael Escobar Løvdal Foto: Iselin Fjeld / NRK

– Nå får vi et høytrykk som ligger over oss. Det kan dermed se ut som vi får fem-seks dager med varme over 25 grader. Trolig blir det da den lengste perioden med varme og sol på Østlandet hittil i år, sier han.

Forrige varmeperiode var fra 20. juli, da varte varmen fire dager før været igjen snudde. Høyeste temperatur i Norge hittil i år ble da målt til 33,6 grader på Lysebotn. På Østlandet var Veggli varmest med 31, 6 grader.

Escobar Løvdal tror dette kan bli den siste sammenhengende lange varmeperioden på Østlandet denne sommeren.

Bøndene jubler

– Dette er helt fantastisk, rett og slett, sier Ole Hans Unelsrød, kornbonde fra Drammen.

Mange dager med solsteik gjør at han og andre bønder som nå skal høste inn årets kornavling, får god kvalitet på alt kornet sitt.

Bøndene på Østlandet kan juble over en god kornhøst så langt i år. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Holder været seg slik det er nå, så ser det ut som alt kornet vil være av en slik kvalitet at man kan få bakt brød av det, sier han.

Unelsrød har allerede levert 100 tonn korn. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Unelsrød har allerede levert fra seg 100 tonn hvete.

– Foreløpig ser det ut som det kan bli den beste avlingen noensinne, både på kvaliteten og mengden. Men det skal jo bare en dag med regn til for at kvaliteten kan forsvinne på mathveten som står ute, sier han.

Til tross for sol-jubel blant kornbøndene i Drammensområdet, har det varme været skapt problemer i Vest-Telemark. Der har det nesten ikke kommet nedbør siden påske, og bøndene fortviler.

Råtner på rot i vest og høljer ned i nord

På Vestlandet og i Nord-Norge er været et helt annet. Der regner det jevnt og trutt.

– Vi er inne i det våteste døgnet i Nordland nå, men det vil regne i dagene fremover også, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.

På et jorde i Naustdal i Vestland fylke står bonde Ingar Horstad og vasser i vann.

Gresset skulle vært høstet, pakket og lagret for vinteren for over to uker siden. Men regnet har gjort det umulig.

Gresset råtner på rot, forteller bonde Ingar Horstad Foto: Fredrik Helland / NRK

– Du går hver dag og ser på Yr. Det er fortvilende. Gresset skulle vært slått for lenge siden. Det blir ikke noe godt melkefór til vinteren dette her, sier han.