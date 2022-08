– Vi er her for å få med oss åpningen og for å være synlige.

Det sier Robyn Moen og Julianne Bergan under åpningen av Drammen pride.

– Hvorfor er det viktig å være synlige?

– Det er spesielt viktig nå for alle de som ikke tør å være synlige. At det er noen som våger å gå ut og sitte i sola, sier Moen.

– Pride er viktig, sier Jonas Borg. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

På Bragernes Torg sitter også Jonas Borg og får med seg åpningen.

– Jeg kjenner at dette er viktig. Jeg går inn med hele hjertet, for alle skal ha plass. Og den plassen må vi ta. Vi må vise hvem vi er, sier Jonas Borg.

Han sier han ikke er redd etter skytingen i Oslo 25. juni.

– Nei, faktisk ikke, sier Borg.

– Kjærligheten skal overvinne frykten

Flere pride-feiringer har blitt avlyst denne sommeren, men denne helga arrangeres det pride i Hamar, Moss, Fredrikstad og Drammen, samt Sápmi pride 2022.

Pride-paradene i Viken blir de første store paradene i nærheten av Oslo etter skyteepisoden på utestedet London Pub, som satte en bråstopp for markeringene i hovedstaden.

– Det ryktes at det er flere som tar veien til oss. Drammen pride blir det alternativet mange i Oslo-området har i år, sier paradesjef i Drammen pride, Angelica Bråten.

– Vi er forberedt på det, og håper virkelig at vi skal få til den største paraden i Drammen noen gang. Med masse flotte mennesker som skal lage super fest, sier leder for Drammen pride, Anders Bjørnerud.

Angelica Bråten, paradesjef i Drammen pride. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Selv om feiringen er preget av skytingen i Oslo, er Bråten opptatt av at det ikke skal overskygge arrangementet.

– Det skal være en markering. Vi skal vise at vi ikke vil skjule oss, eller la oss skremme. Kjærligheten skal overvinne frykten.

– De er hjertelig velkommen

I Moss tror arrangøren at de vil merke at det ikke har vært pride-feiring i hovedstaden og at folk tar turen dit.

– Jeg tror det, og så håper jeg det. De er hjertelig velkommen, sier Charlotte Norlund, pride-leder i Moss.

Charlotte Norlund, leder av Moss pride, forventer godt oppmøte og sier det er mange som heier på dem i år. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Norlund understreker at det er viktig å få gjennomført feiringen.

– Det viser Oslo-hendelsen. Det er en grunn til at vi har pride på den måten som vi har det. Både som en feiring, men også med tyngde som en markering.

– Vet ikke om jeg blir mest trist eller forbannet

Tilbake i Drammen er Julianne Bergan og Robyn Moen opptatt av å vise at de ikke er redde, men innrømmer at de er litt ekstra på tå hev.

– Det kom faktisk en lastebil og parkerte rett ved siden av oss her, og den var uten logo. Det var en mann fra Postnord som kom ut, men da ble jeg veldig overrasket over at jeg kjente «Oi, skal vi flytte oss?», forklarer Moen og legger til:

– At jeg må veie opp min frykt mot hvor viktig jeg synes det er å faktisk bli sittende. Jeg vet ikke om jeg blir mest trist eller forbannet. Det er nok en god 50/50 blanding.

Julianne Bergan (til venstre) og Robyn Moen sier det er viktig at noen er synlige, for alle som ikke tør å være synlige. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Politiet tar høyde for mange mennesker

Politiet ble midlertidig bevæpnet i hele landet etter skyteepisoden. Bevæpningen gjelder fortsatt, og politiet i Drammen mener at arrangementet skal gå trygt for seg.

Øyvind Aas, sjef for Drammen politistasjon. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Vi har et godt samarbeid med arrangøren og er godt kjent med hva som skal skje under arrangementet. Vi deler informasjon med hverandre, og det vil naturlig nok være mer politi til stede enn i fjor, sier Øyvind Aas, sjef ved Drammen politistasjon.

Samtidig er det ventet flere mennesker i årets parade enn tidligere, noe politiet er innforstått med.

– Vi tar høyde for at det kommer mange mennesker. Det er meldt fint vær, og mange organisasjoner har meldt seg på. Det tar vi med i vår planlegging, sier Aas.

Fredag gikk pride-flagget til topps på tårnbygningen ved Drammen rådhus. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

I Moss skryter man av samarbeidet man har med politiet, og sier man har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak.

– Absolutt. Vi har en veldig god dialog med politiet, og også sikkerhetsvakter. Det skal være trygt å være her. Sikkerheten er god, sier Charlotte Norlund.

Lokalpolitikere stiller som vakter

I Drammen slår også de politiske partiene ring rundt pride, og stiller med vakter rundt paradens første og største flåte.

Bråten mener det er viktig at man får feiret pride, for å vise at man ikke lar seg skremme vekk. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Vi hadde behov for ekstra sikkerhet, for å imøtekomme politiets og kommunens krav rundt det. Og da spurte vi de politiske partiene om de kunne stille med noen representanter som helt symbolsk skal være med på slå ring rundt Drammen pride, sier Bråten og legger til:

– De var positive og det er vi veldig takknemlige for.

Bråten mener samtidig at det er en forpliktelse.

– Ikke bare for dagen, men også rent politisk. At på tvers av politikken kan de stå samlet og støtte om pride og budskapet rundt pride.