– Ingen løse gjenstander. Alt er satt i skap og lignende. Det er veldig bra, sier overingeniør i Statens vegvesen, Thore Paulsen.

Han har akkurat utført kontroll på campingvogna til Liv Løthe, som hver sommer i over 35 år har vært på campingferie med mannen sin.

Thore Paulsen er overingeniør i Statens vegvesen. Foto: Azad Razaei / NRK

Kontrollen i Drammen er en av mange rutinekontroller gjennom året. I år kan det bli ekstra viktig, med så mange nye campingturister på veiene.

En av tingene som sjekkes under kontrollene er vekta. Overvekt er en typisk nybegynnerblemme, ifølge president Petter M. Nilsen i Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC).

Mange tenker nemlig ikke på at vekta oppført i vognkortet er bilens eller vognas vekt før man har lastet bilen eller fylt på for eksempel vann.

Veiing av campingvogna er en av flere ting campingturister må huske på i sommer. Foto: Azad Razaei / NRK

– Etter at ekvipasjens vekt er ført opp i vognkortet så monterer du gjerne på parabol, markiser, du fyller ekstra gass og vann, og har mye inni bobilen og campingvogna. Og plutselig har du problemer med å få med kona på grunn av vekta, humrer Nilsen.

Han anbefaler alle å bruke Vegvesenets vektstasjoner for å finne ut av hva bilen faktisk veier, med last, passasjerer og det hele.

– Det er vanskelig å si om det blir mer å gjøre. Vi skal i hvert fall kjøre på med kontroller, sier Paulsen i Statens vegvesen.

Stort trøkk

Nilsen sier de har merket stor pågang i år, både i form av nye medlemmer og henvendelser med spørsmål. Mye dreier seg om spørsmål om campingplasser eller lasteplasser, men de har også hatt stor pågang på sine veiledningstjenester for å kjøre med bobil eller campingvogn.

– Det er gjerne litt større og bredere kjøretøy enn de bilene de vanligvis kjører, og det krever andre ferdigheter. Så der prøver vi å være rettledere.

Liv har kjørt campingvogn i 35 år. Hun tror mange nye campingeiere ikke er klar over alle reglene og alt de må tenke på før de legger ut.

Liv Løthe har vært på campingferie i over 35 år og er en erfaren camper. De hadde alt på stell da de var på kontroll, men hun tror det er mange ferske campere som ikke tenker over alt av regler – som total maksvekt eller at ingenting kan ligge løst.

– De burde være klar over dem, men jeg er ikke sikker på om de er det, sier hun.

Frykter ikke fulle campingplasser

Løthe og mannen pleier å unngå de mest trafikkerte veiene, og håper det ikke blir trangt om plassen på veien i år – når «hele Norge» skal på campingferie.

Nilsen i NBCC mener det ikke er grunn til bekymring, hverken for lange køer eller for fulle campingplasser.

– Selv om det er mange nordmenn på ferie, er det utlendinger som kanskje utgjør brorparten av de som bruker campingplassene. Og de er jo ikke der i år. Så jeg tror at hvis du bare ligger noen timer i forkant på reisen, vil det ikke være noe problem å finne en campingplass som har plass til deg.

Ro ned

Han avslutter med et råd til alle nye og gamle campingferierende:

– Ta livet med ro, du er på ferie. Du har god tid. Det er ferie, mange på veien, og mange er nye og uerfarne. Det er grunn til å være ekstra forsiktig i år, tror jeg.