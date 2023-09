Velgernes dom er klar. Det blir maktskifte i hovedstaden.

De borgerlige partiene Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har flertall i Oslo bystyre.

Leder for Oslo Venstre, Grunde Almeland, sier til NRK at han og Venstre skal møte Eirik Lae Solberg og Høyre til de første samtalene tirsdag.

Ønsker MDG på sin side

Men at velgerne har talt og sørget for borgerlig flertall, betyr ikke at Venstre vil ha et byråd bestående av kun borgerlige partier.

– Venstre ønsker seg det vi har ønsket oss hele veien. Det er et byrådssamarbeid med Høyre, og så har vi ønsket oss MDG over til vår side.

– Kan dere sitte i byråd med Frp?

– Nå går vi inn i disse samtalene med én klar plan. Det er å sørge for at vi får til et skifte i Oslo, og at vi får sitte i byråd sammen med Høyre og gjerne MDG.

Almeland sier at hans håp er at også MDG ser at det er mange gode løsninger i det liberale sentrum.

Sigrid Heiberg, leder av MDG i Oslo, sier til Aftenposten at partiet ikke vil utelukke å gå inn i byråd med Høyre.

– Jeg vil ikke utelukke det, men nå må partiet sette seg ned og bli enige om veien videre, sier hun til avisa.

Men Eirik Lae Solberg avviser blankt et byrådssamarbeid med MDG.

– Vi er kjent med at det har vært Venstre sitt ønske, men for Høyre er det uaktuelt. Avstanden mellom Høyre og MDG er for stor, sier Solberg.

Gjennomslag viktigst

Også Fremskrittspartiets frontfigur Magnus Birkelund bekrefter at han skal snakke med Eirik Lae Solberg tirsdag ettermiddag.

IKKE ULTIMATUM: Oslo Fremskrittspartis Magnus Birkelund. Foto: William Jobling / NRK

– Nå har velgerne gitt beskjed om at de ønsker et skifte i Oslo.

– For Fremskrittspartiet er det viktig å få gjennomslag for våre politiske saker, det være seg kutt i eiendomsskatten, rehabilitering av veier eller styrking av eldreomsorgen, sier han

Han vil ikke stille noe ultimatum om en plass i byrådet, men fastholder at politisk gjennomslag er det viktigste.

– Hvordan vi skal få det og i hvilken form vi skal samarbeide i årene som kommer, må vi nesten komme tilbake til, sier Birkelund,

Om Venstres flørt med Miljøpartiet De Grønne sier Birkelund at det viktige for Frp er å holde MDG unna innflytelse.