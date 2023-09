Venstre bryter sonderingene med de borgerlige partiene i Oslo.

Partiet mener avstandene er for store.

– Sonderingene har ikke gjort oss trygge på at avstanden ville vært noe mindre i forhandlinger og da er det ikke grunnlag fra vår side og videre til forhandlingsstadiet med KrF og Frp, sier Venstres Hallstein Bjercke.

Venstre og Hallstein Bjercke bryter med KrF og Frp. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Venstre vil nå forhandle om et mindretallsbyråd sammen med Høyre.

– Vi har vært klare på at det er stor politisk avstand mellom Venstre og Frp i klimapolitikken, og klare på at det er stor politisk avstand mellom Venstre og KrF når det gjelder både ruspolitikk og viktige verdispørsmål, sier Bjercke.

I ruspolitikken er Venstre uenige med KrF. Konflikten går på om bruk og besittelse av mindre mengder narkotika skal avkriminaliseres.

Det var Avisa Oslo som meldte om saken først.

Partiet har gitt beskjed til de andre borgerlige partiene om at de bryter.

Kaller inn til krisemøte

Høyres Eirik Lae Solberg skriver i en SMS til NRK at partiet kaller inn til krisemøte.

– Dette er en alvorlig situasjon, skriver Solberg.

Han skriver det er de borgerlige partienes ansvar å sørge for at Oslo får en ny politisk retning.

Høyres Eirik Lae Solberg vil ha samtaler med de borgerlige partiene hver for seg. Foto: Tom Balgaard/NRK

– I lys av det Venstre nå har varslet, og på bakgrunn av sonderingene jeg har hatt, inviterer jeg derfor KrF, Frp og Venstre til et felles møte på Høyres hus klokken 14.00 i ettermiddag.

Solberg vil ikke komme med flere kommentarer før etter møtet.

Frps sjefforhandler Magnus Birkelund skriver til NRK at det er synd Venstre trekker seg fra videre samtaler.

– Fremskrittspartiet har vært tydelig på at vi ønsker å forhandle med alle de borgerlige partiene, skriver han.

Åpner for mindretallsbyråd

Venstre vil nå gå inn i forhandlinger med Høyre om et mindretallsbyråd. Byrådet må da få støtte enten fra Frp eller fra MDG.

– Venstre mener jo det beste for Oslo er å dra politikken nærmere det liberale sentrum. Det gir bedre løsninger for Oslo som by framover, sier Bjercke.

MGD åpnet selv for å ha samtaler med Høyre og Venstre etter valgnederlaget.

– Høyre vet at vår dør står åpen for å eventuelt danne et flertallsbyråd med MDG, sier Bjercke.

Venstre snakket under hele valgkampen varmt om et blågrønt byråd der MDG blir invitert inn.

Høyres Eirik Lae Solberg vil hverken ha med seg MDG i byråd eller som samarbeidsparti i bystyret.

Vil ha samtaler hver for seg

Planen var at Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF skulle fortsette der de slapp før helgen mandag morgen.

Frps Magnus Birkelund synes det er synd Venstre bryter med partiet. Foto: William Jobling / NRK

I stedet har Høyre tatt initiativ til å møte de borgerlige partiene hver for seg.

Dermed er det stans i felles forhandlinger mellom partiene.

– Akkurat i dag tror jeg det var lurt å ha samtaler med hvert enkelt parti, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Vil ha plass i byrådet

Bjercke sa til NRK mandag at det var lite sannsynlig for partiet å gå inn i byråd med Frp.

Frps sjefforhandler Magnus Birkelund sier til NRK mandag at deres mål er en plass i byrådet.

– Vi ønsker mest mulig politisk gjennomslag og vil derfor også sitte i byråd, sier Birkelund.