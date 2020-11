Vegvesenet: – Sjåførene mangler kompetanse

– Han har alle kjettingene sine liggende på taket på lastebilen, sier seniorinspektør Roger Gulvik på Svinesund.

Han undersøker om vogntogene som kommer inn over grensen fra Sverige er skodd for vinterføre. Hver dag passerer over 1300 vogntog grensen inn til Norge her.

Statens vegvesen stanser og kontrollerer vogntogene de mistenker har feil og mangler. Det har også kommet nye krav til vinterdekk. Dekkene skal være merket med alpesymbol for å vise at de er egnet for vinterføre.

De siste ti dagene har 412 vogntog blitt kontrollert på Svinesund og ved grenseovergangen i Ørje. 172 av dem hadde så grove feil og mangler at de ikke fikk kjøre videre.

Lastebilen Gulvik nå undersøker har ikke kjettinger som kan brukes.

De er krøllet sammen og det tar mange minutter å få de ned fra taket på vogntoget.

– Det vil jo ta lang tid før han i det hele tatt er i stand til å få på en kjetting her.

– Sjåførene mangler kompetanse

Men det er ikke bare om lastebilene har rett utstyr for vinterføre som undersøkes. Flere av vogntogsjåførene har fått pålegg fordi lasten er for dårlig sikret.

Fagleder i Statens vegvesen, Øyvind Grotterød sier de daglig ser lastebiler hvor lasten ikke er sikret forsvarlig. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det vi ser her daglig og kanskje sliter mest med er last og lastsikring. Det er mange kjøretøy som kommer inn over grensa, og vi prøver å stanse så mange som mulig av de trafikkfarlige, men vi greier ikke å ta alle, sier fagleder i Statens vegvesen, Øyvind Grotterød.

Han forteller videre at sjåførene ofte ikke har kompetansen til å sikre lasten godt nok, samtidig som de gjerne ikke har økonomiske midler til å kjøpe riktig utstyr.

– Kjøretøyene er direkte farlig ute på veien. Dårlig lastsikring kan føre til at lasten faller under kjøring, under en kraftig oppbremsing eller ved en unnamanøver, sier Grotterød.

DÅRLIG SIKRING: Mange sjåfører har ikke god nok kompetanse på lastsikring, mener Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Deler ut lastestropper

Etter å ha observert en rekke grove brudd, har vegvesenet gått til innkjøp av flere lastestropper som de gir til de utenlandske sjåførene.

– Det har vi på budsjett og vi kjøper inn noen sånne spennbånd i løpet av året for å unngå eventuelt en ulykke.

Grotterød sier de også viser sjåfører hvordan lasten skal sikres forsvarlig.

– Vi forklarer og viser dem litt. Da blir sjåførene veldig glade og vi bytter ut de gamle, ødelagte stroppene med nye, forteller Grotterød.