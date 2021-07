– Jeg skjønner godt at folk har lyst til å reise, men når mange reiser samtidig blir det lange køer og krevende for oss alle, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Mandag kunne alle reise til grønne områder i utlandet uten å måtte gå i karantene når de kommer hjem.

Flere tusen benyttet da sjansen til å ta en dagstur til Sverige. Det førte til flere kilometer med køer og ventetider på over halvannen time ved Norges største grenseovergang på Svinesund.

Tilstanden ble på et tidspunkt så kritisk at politiet begynte å slippe opp på kontrollen for å få unna trafikken raskere.

– Nå trenger politiet faktisk hjelp fra de reisende. Det er lite trafikk fra midnatt og fram mot morgenkvisten, mens på ettermiddag og kveld blir det veldig lange køer. Vi ber innstendig om at de som kan det tar hele døgnet i bruk, sier Øystese.

Halvparten av kundene er tilbake

Tall fra Statens vegvesen viser at nesten 11.500 kjøretøy passerte grensen ved Svinesund mandag. Det er en økning på 46 prosent siden mandag forrige uke.

Mange var bare på korte dagsturer for å handle.

Matbutikken Nordby supermarket anslår at de nå har fått tilbake halvparten av kundene de hadde før grensa ble stengt.

– Mange har nok lengtet tilbake, for det har kommet veldig mange. Det ville nok vært enda flere hvis de åpnet flere sluser på grensa, så folk hadde hatt en mer smidig hjemreise, sier Jøran Lundgren, som driver butikken, til NRK.

Men Øystese sier at politiet har gjort det de kan på grensa.

– Vi har satt inn masse ekstra ressurser og får bistand fra Forsvaret. Men det er bare to filer her, og det får vi faktisk ikke gjort noe med. Det er der proppen er, sier hun.

Politiet bruker store ressurser på å gjennomføre grensekontrollen på Svinesund. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

– Forsvarlig

Tirsdag kveld var køene på Svinesund over fire kilometer lange. Politiet har derfor hatt perioder med redusert kontroll også i dag.

Politidirektoratet opplyser at politiet kan prioritere kontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Da vil de som kommer fra områder med lavt smittetrykk kontrolleres lett eller slippes igjennom.

Politimester Ida Melbo Øystese følger med på grensekontrollen på Svinesund tirsdag kveld. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Kort sagt betyr det at de har en «sikkerhetsventil» når køene blir uforsvarlig lange, skriver stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet til NRK.

Men selv om enkelte slipper enklere inn i landet, mener Øystese at kontrollen er forsvarlig.

– Vi må veie risikoen for farlige hendelser og liv og helse i en lang kø opp mot importsmitte. Da har vi lagt planer sammen med helse. Vi har en forsvarlig grensekontroll, sier hun.