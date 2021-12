– Regjeringen har vært tydelig på at vi vil skille Viken og stille opp økonomisk. Dette var en løsning tvunget nedover hodet på folk fra Høyre og Frp, sier Vedum i NRK.

Ingen blankosjekk

Når han likevel ikke vil forplikte seg til å ta hele regningen koste hva det koste det vil, har det naturlige årsaker, ifølge finansministeren.

– Vi har sagt at vi skal stille opp. Men vi har ikke sagt: Bruk så mye penger dere vil. Vi må gjøre dette på billigst mulig måte.

Da de tre fylkene ble slått sammen, dekket staten kun 45 av 336 millioner kroner.

– Jeg mener det var uklokt det regjeringen gjorde da, sier Vedum og gjør det klart at regjeringen nå vil ta en større andel.

Går lenger

Regjeringa vil betale for alle fylkesskilsmissene, bekrefter Vedum.

– I Troms og Finnmark har de sagt at de skal få det til relativt billig. Det er den dialogen vi også må ha med Viken. Det er en del løsninger, kanskje felles IT-løsninger, som kan brukes videre, sier han.

På spørsmål fra NRK bekrefter Vedum at han går lenger i sine pengeløfter enn det regjeringen har gjort tidligere.

– Ja, jeg gjør det. Og jeg opplever at noen bruker dette litt som skinnargument for at oppløsningen skal være vanskelig.

Frivillig

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at Viken skal oppløses – hvis Viken selv vil.

Dagen etter enigheten i Hurdal satte fylkesrådet i Viken i gang med å utrede oppsplittingen.

Den skal blant annet kartlegge konsekvenser knyttet til økonomi, organisasjon, ansattes vilkår og innbyggernes tjenester.

Fylkestinget skal ta stilling til om de skal sende søknad om oppløsning i møtet 16. og 17. februar.

Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken. Hurdalsplattformen

Frp-ja til skilsmisse

I går gjorde Fremskrittspartiet det klart at de vil si ja.

– Vi følger opp det som var vårt løfte i valgkampen. Primært ønsker vi å nedlegge fylkeskommunen og overføre oppgavene til staten og kommunene.

– Dersom det ikke får et flertall, ønsker vi å stemme sammen med de andre partiene om å oppløse Viken, sier Kierulf.

– Fylker ingen vil ha

Dermed tyder det meste på at oppløsningen har flertall med stemmene til Ap, Sp, Frp, SV og Rødt.

– Tvang er et dårlig grunnlag for ekteskap, også når det kommer til fylker, sier SVs gruppeleder Balder Alvær Olafsen.

– Tvangssammenslåingen har ført til sentralisering, at makt flyttes lenger unna folk, og nye fylker ingen egentlig vil ha, sier han.

FYLKESHUS: Slik skulle Vikens nye fylkeshus i Sandvika i Bærum se ut. Planene er lagt på vent på grunn av usikkerheten om Vikens framtid. Illustrasjon: ASPLAN VIAK OG LONGVA ARKITEKTER

Arbeiderpartiet i Viken har hele tiden vist til fylkesrådsplattformen fra 2019:

«Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

Ukjent prislapp

Partiet har likevel nølt med å si et klart og utvetydig ja til oppløsning. En av grunnene er frykten for å bli sittende med enda en kjemperegning.

Sammenslåingen kostet 336 millioner kroner. Nær halvparten var knyttet til nye datasystemer og digitale løsninger. Staten dekket 45 millioner.

Prisen på oppsplittingen er blant det den pågående utredningen skal gi svar på.

I en pressemelding 12. november skrev Kommunaldepartementet at regjeringen vil bidra til å dekke eventuelle merkostnader «på en avtalt og egnet måte».

SJEF I VIKEN: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap). Foto: Morten Brakestad / Morten Brakestad

Dette svaret var ikke godt nok for fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap). Hun vil at staten tar hele regningen.

– Vi vil få 300.000 kroner til utredningsarbeidet. Vi forventer fortsatt at regjeringen vil dekke kostnadene ved en oppløsning, sa hun til Budstikka.