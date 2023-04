Leukotrienantagonister. Dette er en type allergidempende tabletter, som ved behov kan prøves som et supplement til andre allergimedisiner. Disse fås kun på resept.

Kortison som sprøyter eller tabletter. Generelt anbefales ikke behandling med kortisonsprøyter eller kortisontabletter mot pollenallergi. Dette skyldes risiko for bivirkninger, spesielt i binyrebarken. Merk at dette rådet ikke gjelder for nesespray med kortison.