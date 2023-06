Varsler fare for mye lyn

Det er fare for tordenvær over deler av Sør-Norge nå. Meteorologisk institutt har sendt ut et varsel om mye lyn for deler av Agder, Rogaland og Østlandet.

Det er observert tordenvær i deler av Rogaland, Agder og på Østlandet, heter det i varselet.

Utover ettermiddagen og kvelden er det fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet.

Noen steder vil ikke få tordenvær.

Varselet gjelder frem til klokken 21 i kveld.