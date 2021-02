Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Forskriften går ut på at fra klokka 14 fredag blir det forbud mot private sammenkomster med mer enn fem gjester.

Det sier ordfører i Hemsedal, Pål Rørby, til NRK.

Forskriften hasteinnføres fordi kommunen har sett at mange ikke bryr seg om de nasjonale anbefalingene som finnes om private sammenkomster.

Pål Rørby er ordfører i Hemsedal kommune. Foto: Asle Hella / NRK

«Kommunen er i en situasjon der person som har oppholdt seg i kommunen har fått påvist mutert virus og det er mistanke om flere tilfeller. Kriseledelsen har derfor vurdert at det er nødvendig å ta ytterligere grep.», skriver kommunen.

– De aller fleste gir jo ikke blaffen. De er flinke og følger opp, sier Rørby og legger til:

– Jeg vet ikke om folk begynner å gå lei, eller hva det er. Men det er noen som for det første tenker at det er en anbefaling, så det finnes ingen sanksjoner. Mens i tillegg oppfatter vi at smittesporingsarbeidet vårt de siste dagene har vært vanskeligere.

Noen er lite samarbeidsvillige

Rørby forteller om folk som skrur av telefonen for å gjøre seg utilgjengelig, eller nekter å gi fra seg informasjon til smittesporingsteamet.

– Flere personer har vært lite samarbeidsvillige i å gi informasjon om hvor de har vært og hvem de har vært sammen med, sier Rørby.

– Det gjør at arbeidet vårt blir betydelig vanskeligere. Og da øker risikoen for at vi ikke får varslet de som skal varsles.

Flere store ansamlinger

Det bekrefter også kommuneoverlegen.

Camilla Underland er kommuneoverlege i Hemsedal. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

– Vi har opplevd at smittesporingen har blitt obstruert, sier kommuneoverlege, Camilla Underland, til NRK.

Hun forteller at hun har full tillit til at folk tar dette på alvor og at folk følger de nye reglene.

– Dette har en klar sammenheng med at det er vinterferie og at det er mange flere folk i fjellet, sier Underland.

Det at mange har reist til fjells er derfor ikke bare gode nyheter for turistbygda.

– Vi registrerer at det er flere ansamlinger og større ansamlinger enn det som er anbefalingen nasjonal sett. Og det har skapt utfordringer for smittesporingen, sier Underland.

Politiet i Hallingdal er godt kjent med at det har vært sammenkomster i hyttefeltene. Seksjonsleder for patruljeseksjonen i Hallingdal, Jan Koldal, sier at de har patruljer i området.

Jan Koldal er seksjonsleder for patruljeseksjonen i Hallingdal. Foto: Caroline Utti / NRK

– Vi kommer ikke til å begynne å spane på vinterferieturistene i Hemsedal. Men kommer vi over store samlinger, vil vi sende saken over til våre jurister. Da blir det opp til dem om det skal opprettes sak, sier Koldal.

Det at mange mennesker møtes skaper problemer for kommunen.

– Det er veldig mange som må settes i karantene og potensialet for at man kan få smitteoverføring er betydelig større. Og det er en stor belastning for våre ressurser, sier Underland.

– Vi tar ingen sjanser

Tirsdag var det ca. 10.000 personer i hallingkommunen Hemsedal. En kommune med et innbyggertall på drøyt 2.500.

Rørby forteller at de kun er ferdig med første del av vinterferien, og at det har vært mange mennesker i kommunen.

– Vi har nok rundet både fem og seks ganger så mange mennesker som det er fastboende. Og vi vet at med sol og fine snøforhold så kommer det nok til å holde seg mange mennesker her oppe uansett.

Det er vinterferie og mange turister har strømmet til fjells. Foto: Halvard Alvik

Kommunen kan også komme til å vurdere å stramme inn andre regelverk.

– Vi har i tillegg en lokal munnbind-forskrift som sier at man skal bruke munnbind om man ikke klarer å være én meter fra hverandre i det offentlige rom, sier Rørby.

Ordføreren har følgende oppfordring til de som kommer til fjells.

– Dette er en tillitssak. Dette er gi og ta. Dette er frihet under ansvar. Hvis alle klarer å oppføre seg og holde seg til anbefalingene som ligger der, så trenger ikke vi å skru igjen krana. Men blir det nødvendig, så må vi.

– Vi tar ingen sjanser. Her er det snakk om liv og helse.