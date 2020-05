Drøyt 1,9 milliarder kroner skulle det koste å bygge to nye brannstasjoner i Oslo. Én ny hovedbrannstasjon øst i byen og én i sentrum.

Dagens nesten 80 år gamle hovedbrannstasjon må nemlig vike for et nytt regjeringskvartal.

Men i det reviderte Oslo-budsjettet varsles det om at prislappen vil bli mye høyere enn beregnet.

Grunnen er at det ikke er tatt god nok høyde for arealer som kommer i tillegg til de som er nødvending for å ivareta byggets funksjon.

Dette gjelder blant annet tekniske rom, gang- og kjørearealer, sjakter og vegger.

Hovedbrannstasjonen fikk portene knust av eksplosjonen 22. juli 2011. Når det nye regjeringskvartalet står ferdig blir bygget liggende innenfor et sikkerhetsområde. Det gjør det vanskelig for brannfolka å operere. Foto: Nyhetsspiller

– Høres helt utrolig ut

Feilberegningen får opposisjonen til å reagere kraftig.

– At det kommer informasjon om at man har glemt å planlegge for vegger i bygget synes jeg høres helt utrolig ut, sier Høyres Anne Haabeth Rygg.

Hun er nestleder i Oslo kommunes finansutvalg.

– En brannstasjon trenger selvfølgelig tekniske rom og plass til å få biler inn og ut. Jeg stiller meg undrende til hva i all verden de hadde prosjektert å ha i dette bygget.

Høyres Anne Haabeth Rygg mener det er utrolig hvis byrådet ikke har regnet med vegger i den nye hovedbrannstasjonen. Foto: Kjell Håkon K. Larsen / Forbrukerrådet

En styrke at det oppdages

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) mener det blir feil å si at de glemte at brannstasjonen skulle ha vegger.

– Nei, selvfølgelig ikke. Det var ikke ting som manglet i bygget, men det var ikke beregnet nok areal. Det er to forskjellige ting.

Hun bekrefter likevel at det blant annet manglet arealer til tekniske rom, kjørearealer og ganger med mer.

Victoria Marie Evensen fra Arbeiderpartiet er Næringsbyråd i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

Vil ikke ta selvkritikk

– Det er oppdaget feil tidlig i prosjektet. Det gjør vi noe med. Det viser ansvarlighet og at man styrer på en god måte, sier Evensen til NRK.

Planen er å bygge ny hovedbrannstasjon på Bryn øst i Oslo. Der skal brannvesenet dele lokaler med Vann- og avløpsetaten.

I tillegg skal det også bygges ny stasjon i Bjørvika som skal dekke sentrum av byen. Her har en planlagt rundkjøring laget krøll.

Det minste problemet er denne nye stasjonen som skal bygges i Bjørvika. Feilberegningen er varslet for den andre stasjonen som kommer på Bryn. Foto: Marte Svenneby

Trenger mer plass

I det siste budsjettdokumentet fra byrådspartiene står det at arealet til brannstasjonen var for lite før det ble politisk behandlet i 2017.

Angivelig ble feilberegningen heller ikke oppdaget i en ekstern kvalitetssikring.

I tillegg er det også klart at begge etatene trenger mer plass enn det som er lagt til grunn.

– Dere skriver det blir vesentlig dyrere enn de 1,9 milliarder kronene som er beregnet. Hvor mange hundre millioner til snakker vi om?

– Det er det for tidlig å si noe om. Jeg vil ikke spekulere i tall for vi er i forprosjekt-fasen. Så det må vi komme tilbake til, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen.