Värmland kan bli rødt igjen

Med 41 nye tilfeller av koronasmitte på de siste syv dagene er situasjonen i Värmland nå på vei mot sitt verste siden mars.

For at regionen skal betraktes som grønn, skal ikke regionen ha mer enn 20 smittede per 100.000 innbyggere over to uker.

Nå har Värmland 20,2, melder VG.

De siste syv dagene har den svenske regionen registrert hele 41 ny smittetilfeller, og skal vi tro smittevernslege i Värmland Ingemar Hallén, er det lite som tyder på at trenden vil snu med det første.

– Vi er tilbake i en liknende situasjon som den vi så i begynnelsen av mars, da smitten først begynte å spre seg, forteller Hallén til SVT.

Unge voksne får skylda

Akkurat som den økende trenden blant annet i Oslo og Indre Østfold, skyldes den økende smittesituasjonen i Värmland spesielt to ting: Flere reisende, samt store fester blant unge voksne.

– Unge voksne står for en større andel av de smittede enn tidligere. Økningen kommer av at flere har reist til den svenske vestkysten, men også større fester, opplyser Hallén.

Under søndagens pressekonferanse uttalte ordfører i Indre Østfold kommune Saxe Frøshaug (Sp) at han ønsket å stenge grensene igjen siden åpne grenser trolig er noe av grunnen til kommunens ukontrollerte smittesituasjon.

– Åpningen av grensene har for oss gjort kampen om å stoppe denne pandemien særs krevende, uttalte Frøshaug da.

Kan se langt etter Svinesund

Det er ikke bare i Värmland trenden er oppadgående hos våre naboer i øst.

Også i Västra Götaland, med byene Göteborg, Uddevalla og Strömstad, er smittetrenden på voldsom fremmarsj, noe som gjør en potensiell handletur til Svinesund eller Strömstad enda mer usannsynlig.

Tallet på smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene i Västra Götaland er nå på hele 73,8 og er med det langt unna kravet på 20 som norske myndigheter har satt.

Også grensen på fem prosent smittede av de som testes er i ferd med å nås på Sveriges vestkyst, der mange nordmenn har ønske om å dra på besøk eller grensehandle.