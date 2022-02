Ole Martin (26) og samboeren kjøpte kirke: – Herregud, hva har vi gjort?

– Den første måneden var jeg veldig sånn: Herregud, hva er det vi har gjort?

Det sier Ole Martin Thorshaug Kristiansen. Sammen med sin portugisiske kjæreste André Martins (29) har han kjøpt ei kirke fra 1920 på Akerlund i Telemark.

Kirken har tidligere huset den evangelisk-lutherske menigheten. Nå skal den totalrenoveres og bli deres nye hjem.

Nytt hjem: Kirken André og Ole Martin har kjøpt er fra 1920. Foto: Privat

Ville bort fra Oslo

Ole Martin, som opprinnelig er fra Steinkjer, har bodd i Oslo i åtte år. For fem år siden flyttet også André til hovedstaden fra London.

De to har så langt bodd i en trang leilighet på Fredensborg i Oslo sentrum.

Men da det unge paret fikk korona i 2020 endret alt seg.

Leiligheten som tidligere hadde føltes perfekt for dem, ble som et lite fengsel.

– Vi ble sittende i denne bitte lille leiligheten i Oslo, og det var virkelig sånn feeling av at veggene kom mot deg, sier Ole Martin.

– Det var da vi kjente at vi ville ha mer plass rundt oss. Vi fikk endra verdisett.

Les også: Tehrim kommer seg ikke inn på boligmarkedet i Oslo

Ønsket seg noe annerledes

De oppdaget først kirken på Finn.no høsten 2020. Ole Martin jobbet på den tiden i Kirkens Nødhjelp, og ble tipset om kirken av en kollega.

Da den dukket opp igjen noen måneder senere begynte tankene å svirre.

– Vi var veldig opptatt av at vi ville ha et artig og spesielt hus. – Men det var liksom litt fjernt å skulle kjøpe ei kirke som ikke hadde innlagt vann, og en utedo. Kirken ble deres, og 1. mai 2021 fikk de nøklene til sitt nye hjem.

Nå er de i full gang med oppussingen, og deler glimt fra hverdagen som kirkeeiere på Instagram-kontoen @2gays1church.

Støttes av naboene

At et homofilt par kjøper ei kirke i distriktet er ikke hverdagskost. Men Ole Martin sier at reaksjonene har vært utelukkende positive.

Det fikk de bekreftet da de skulle søke om tillatelse til å bo i kirka. Da måtte det sendes ut nabovarsel til nærmere 20 stykker.

– Om en eller annen hadde hatt en innvending kunne det ødelagt drømmen vår.

Lokalmiljøet støttet omgjøringen. Og en nabo tilbød Ole Martin og André å bo i hybelen sin når de er nødt til å være der i lengre tidsperioder under oppussingen.

Sammen med hunden Jackie, vender André og Ole Martin nesen mot Telemark. Foto: Privat

– Vi kjøpte dette på lykke og fromme. Det var ingen som helst forsikring om at dette kom til å gå bra. Vi måtte bare «gutse» på.

Ole Martin tror grunnen til at de turte å kjøpe kirken uten garanti for å kunne bo der har med at de er «unge og dumme».

– Jeg ser ikke for meg at vi hadde vært så dumdristige hvis man viste at det kunne være vanskelig å få ting gjort om.

Glem janteloven

Paret har en stor felles interesse for arkitektur og gamle, offentlige bygg.

– Mange tenker kanskje at fordi jeg er norsk, så har jeg lurt med meg André på dette. Dette hadde aldri skjedd hadde det ikke vært for han.

Ole Martin forteller at samboeren oppfordret han til å drite i janteloven.

– Han har backa og vært med på disse «crazy» beslutningene. Hverdagen blir mye artigere når man gjør sånne type ting.

Ole Martins kjæreste André har oppfordret han til å drite i janteloven. Foto: Privat

Et stort prosjekt

Paret har stått stødig i avgjørelsen om å kjøpe den gamle kirken fra 1920.

Men prosjektet har ikke bare gått på skinner etter overtagelsen.

– Det dukker opp en del ting som man på en måte ikke har sett for seg kommer til å bli et problem. Vi har aldri gjort dette før.

Egentlig skulle de legge inn vann og kloakk på senhøsten. Men utfordringer med dyre strømpriser og en tredobling av pris på materiale, gjorde at de bestemte seg for å vente.

Fokuset har derfor vært på å stoppe forfallet av bygget.

Men snart vil kirkebygget se helt annerledes ut. Ole Martin er spesielt glad for at det er høyt under taket, og gleder seg til å utnytte de store rommene.

– Jeg er to meter høy, så et vanlig nybygg for meg føles lavt ut under taket.

De er interesserte i få tak i eventyrlystne håndverkerne som kan hjelpe dem med å realisere drømmen.