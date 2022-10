Var klinisk død – no vil Daniel-André Tande bli «heile Norges hjartestartar»

25. mars i fjor sette Daniel-André Tande utfor i skiflygingsbakken i Planica. Sekund seinare var katastrofen eit faktum. Hopptalentet mista balansen i svevet, og landa hardt på ryggen.

Hjartet stoppa, og i fleire minutt sveva 28-åringen mellom liv og død.

Tande vart liggande livlaus på sletta, før helsepersonell fekk liv i han igjen ved hjelp av ein hjartestartar.

Hugsar framleis ingenting

– Eg hugsar framleis ingenting frå sjølve fallet. Det er heilt blankt. Det er rart å tenke på at eg faktisk var klinisk død, seier Tande.

Helsepersonell storma til for å hjelpe ein livlaus Daniel-André Tande. Foto: CHRISTIAN WALGRAM / GEPA Pictures

– Har denne opplevinga forandra deg?

– Det har gjort at det er lettare for meg å ha det gøy i hoppbakken, som er den viktigaste grunnen til at eg held på med dette. Eg har eit større fokus på gleda ved å hoppe, og ikkje berre på prestasjonane.

Tande takkar hjartestartaren for at han framleis er i live.

– Det er ein av årsakene til at eg framleis lever, og kom frå det så bra som eg gjorde. Det er ikkje lenge du skal ligge utan at hjartet slår, før det blir vanskeleg å berge livet.

Daniel-André Tande viser fram arret han fekk etter skrekkfallet i Planica.

Tande fortel at han har sett video av det dramatiske fallet fleire gonger.

Håper ny app kan redde liv: – Tid betyr nesten alt

– Det er merkeleg å sjå på. Eg veit jo kor ille det kunne ha gått, og det gjer at ein er frykteleg glad for å berge livet, fortel han.

I samband med den internasjonale hjartestartardagen 16. oktober, er Tande i heimbyen Kongsberg laurdag. Der skal han bidra til å rette fokus mot livreddande førstehjelp.

Allereie i august same år som ulykka var Tande tilbake i hoppbakken igjen.

Større sjanse for å overleve

Tormod Steinsholt frå Røde Kors i Buskerud fortel at mellom 4000 og 5000 personar får uventa hjartestans utanfor sjukehus i Norge kvart år. Av desse fekk så mykje som 85 prosent hjelp av tilfeldig nærverande, altså ikkje av helsepersonell.

– Vi har blitt ganske flinke. Heilt sidan 70-talet har sjansane for overleving blitt betre og betre.

Tormod Steinsholt frå Røde Kors i Buskerud vil spreie informasjon i samband med den internasjonale hjartestartardagen 16. oktober. Foto: Røde Kors

I gjennomsnitt overlever ein person som fekk uventa hjartestans kvar dag som følgje av hjelp frå tilfeldig nærverande, forklarer Steinsholt.

– Korrekt utført hjarte- og lungeredning i kombinasjon med hjartestartar er gullstandarden av hjarte-lunge-redning. Men vi ser at vi framleis har mykje å hente.

I fjor fekk 24 personar støyt av hjartestartar før framkomst av ambulanse. Norske helsestyresmakter anslår at 200 ekstra kan hjelpast dersom det blir utført god hjarte- og lungeredning i kombinasjon med hjartestartar.

Ein slik hjartestartar ved med på å redde livet til Daniel-André Tande. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

No håpar Steinsholt at skihopparen kan vere med på å gi saka merksemd laurdag.

– Vi håpar han vil trekkje ein del folk, han fortel ei interessant historie som viser at hjartestans kan skje kven som helst, også dei som er godt trena.