Vannstanden i Drammensvassdraget fortsetter å stige – men ikke like raskt

Vegtrafikksentralen har valgt å stenge ett felt på E134 Strømsåstunnelen, i retning mot Kongsberg. Samtidig er Nedre Eiker bru, som går mellom Mjøndalen og Krokstadelva, stengt i retning mot Mjøndalen.

Fra før er E134 stengt mellom Steinberg og Hokksund fordi begge kjørefelt står under vann.

Målerne til NVE viser at vannstanden ved Mjøndalen bru fortsetter å stige, men ikke like raskt som torsdag. Fredag morgen klokka 6 viser den at vannstanden er på over 3,1 meter. Normal vannstand i elva ved Mjøndalen bru er ca. 1 meter.

Kartet viser hvordan vannstanden i Drammenselva er beregnet ved normal vannføring, ved 20-årsflom og 200-årsflom, basert på data fra NVE 2017. Flommen etter ekstremværet Hans er forventet å være mellom disse to estimatene. Trykk på utvid-pila i høyre hjørne for å bevege deg og zoome ut og inn i kartet, og få et mer detaljert bilde av hvordan flommen kan ramme ulike steder.

80 husstander evakuert – tror de slipper flere

– Det er ikke slutt enda her, sier ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale.

Knut Kvale er ordfører i Øvre Eiker kommune. Foto: Eirik Koren / NRK

Han tenker på vannet som for øyeblikket passerer Hønefoss, og er på vei nedover Drammensvassdraget.

Politiet besluttet torsdag kveld, i samråd med kriseledelsen i Øvre Eiker kommune og kraftselskapet Å Energi, å evakuere innbyggere nedstrøms Hellefoss kraftverk i Hokksund.

Til sammen er det snakk om ca. 80 husstander, samt flere industribedrifter ned mot Loesmoen.

– Det er en vurdering som har pågått en periode. Så kom det meldinger om at vannet skulle fortsette å stige, så det er i hovedsak det som er årsaken til evakueringen, sier Kvale til NRK fredag morgen.

– I samråd med Å Energi fikk vi noen bekymringsmeldinger i forhold til at det dammen eventuelt kunne få noen brekkasjer.

Kvale sier kommunen skal ha et statusmøte klokka 9, men at det trolig ikke blir behov for ytterligere evakuering.

– Det har jeg liten tro på. Nå tok vi de vi mente var nødvendig i går. Det gikk veldig pent og pyntelig for seg, og så tror jeg ikke det blir noe større omfang på evakueringen. Men vi må ta en liten fot i bakken i kriseledelsen klokka 9, sier Kvale.

– Jeg må bare legge de siste sekkene så er jeg på vei ut, sier Tino Hauvre som var med på flomsikring i Hokksund. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

NVE: – Tror flomtoppen nås i løpet av dagen

– I Drammensvassdraget er det høy vannføring, og vi forventer at de store sjøene vil stige og at vannivået der vil holde seg høyt lenge, sier seksjonssjef Ivar Berthling i NVE.

– Men nede ved Mjøndalen, og nedover mot Drammen, så tror vi at flomtoppen vil nås i løpet av dagen i dag, legger han til.

Flommen vil i så fall ende på oransje nivå.

– Så situasjonen der blir kanskje ikke så dramatisk som det vi hadde fryktet tidligere, sier Berthling.

Aldri sett slike vannmengder før

Det er vannstanden i dammen, på oversiden av Hellefossen i Hokksund, som nådde et nivå som utløste evakuering torsdag.

Normal vannføring på Hellefoss er 300 m³ i sekundet, torsdag kveld var det en vannføring ved Hellefoss på 1800 m³. Slike vannmengder har kommunen aldri sett før.

Skulle det oppstå skader på dammen eller svikt, kan det ifølge NVE og dameier Å Energi være snakk om 70 cm forhøyning av elva i Øvre Eiker.