Vannstanden i Drammenselva har gått sakte, men sikkert nedover i løpet av natta.

Klokka 08 onsdag morgen var vannstanden ved Mjøndalen bru 3,05 meter, ifølge NVEs målinger.

Det er 19 centimeter lavere enn det høyeste nivået i går.

Elisabeth Rui, regionsjef i NVE. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

I følge NVE er flomtoppen trolig nådd i Drammenselva.

– Vi har foreløpig ikke nye prognoser. Men ut i fra de ulike måledataene ser prognosene fra i går ut til å stemme bra, sier Elisabeth Rui, regionsjef i NVE.

Vannstanden i både Tyrifjorden og Randsfjorden ligger rundt to meter over normalen, så det er fremdeles mye vann som skal nedover mot Drammen.

Vedvarende høy vannføring

– Vannføringen i Drammenselva er nå på 1900 kubikk. Det er nesten dobbelt så mye som ved normal vannstand, så det vil ta lang tid før vannet er nede på normalen, sier Rui.

Samtidig er det venta styrtregn lenger sør.

Hvis dette treffer lenger nord enn antatt, kan det i så fall gjøre at vannstanden i Drammenselva øker igjen, forteller Rui.

For Drammens-området er det meldt at det kan komme noen lokale regnbyger i løpet av dagen.

Flom og stengte veier fører til kø i Drammens-området onsdag morgen. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Fortsatt stengte veier

Flere veier i området er fortsatt stengt på grunn av flom:

E134 er stengt mellom Drammen og Hokksund.

Nedre Eiker bru over Drammenselva, mellom Krokstadelva og Mjøndalen, er stengt.

Avkjøringsveien på fylkesvei 2708 i retning Mjøndalen er stengt.

Randsfjordbanen er stengt mellom Hokksund og Vikersund på grunn av ras. Bane Nor kommer med en ny oppdatering klokka 12 onsdag.

Man må også regne med forsinkelser for linjene F4, F5 og R12 på togstrekningen mellom Gulskogen og Mjøndalen.

Bergensbanen har siden mandag vært stengt mellom Gol og Geilo på grunn av flom. Denne strekningen er nå åpnet igjen.

Flomvernet i Krokstadelva tirsdag 29. og onsdag 30. august.

Fryktet for flomvernet

Flom har skapt store utfordringer rundt Drammensvassdraget de siste dagene.

Tirsdag morgen var vannstanden ved Mjøndalen bru over Drammenselva høyere enn toppen under ekstremværet «Hans».

Les også: Nesbyen i Hallingdal under vann for andre gang på kort tid

Da var vannstanden 3,24, ifølge NVEs målinger. Under ekstremværet nådde vannstanden 3,2 meter.

Prognosene NVE jobbet med tirsdag viste lenge at vannet skulle gå over det kritiske punktet 3,5 meter - og dermed over flomvernet i enkelte områder.

Normal vannstand i elva ved Mjøndalen bru er cirka 1 meter.