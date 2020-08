Vannmassene gravde seg over kirkegården

– Det er ikke et pent syn. Folk er i sjokk, det bare flommet over hele kirkegården.

Det sier kirkeverge i Sigdal kirkelige fellesråd, Mette Gabrielsen Flågan, til NRK.

Det meldte uværet torsdag kveld traff blant annet Sigdal og Eggedal med stor kraft. Flere veier ble oversvømt, og på kirkegården til Eggedal kirke gravde vannmassene seg over kirkegården.

– Det har gått hardt utover stien og flere gravsteder. Flere gravsteiner har veltet og noen har sunket, sier Flågan før hun legger til:

– Vannet har ikke gått så dypt at kister og levninger har kommet til syne. Det har det gudskjelov ikke, sier Flågan.

– Ser ut som en slagmark

Hun forteller at flere kirkegårdsarbeidere reiste opp torsdag kveld for å se på skadene.

– Det er søle og jord ved inngangen til kapellet, så der er det nok vann i bårerommet, forklarer Flågan.

– Det ser rett og slett ikke bra ut. Det ser ut som en slagmark, sier kirkegårdsarbeider Arne Mohagen.

Han forstår at folk er bekymret for hvordan det ser ut på hvilestedet til sine nære og kjære, men håper folk holder seg borte enn så lenge.

– Inntil vi får ordnet veien så vil vi helst ikke ha så mange her. Det er fort gjort å dette ned i den dype grøfta og skade seg. Vi håper å få ordnet den i løpet av dagen, sier Mohagen.

Har startet utbedringsarbeidet

Kirkegårdsarbeiderne er allerede i gang med å utbedre skadene på kirkegården. Emil Skare, som er leder for kirkegårdsarbeiderne, sier at mange støtter er veltet fordi vannet har vasket vekk jord under fundamentene, og at graver er sunket av samme årsak.

– Vi starter med å fjerne grus og steiner, så vi får frem plenen. Så må vi rette opp og sette på plass gravsteiner, sier Flågan.

Hun kan ikke si noe om når arbeidet er ferdig.

– Jeg har spurt kommunen om å få litt hjelp. Men det er jo ikke bare her det er ille. Det er veier som er helt ødelagte og folk kommer seg jo ingen steder, sier Flågan og legger til:

– Men folk er i gang. Jeg blir så imponert. Det er en god dugnadsgjeng her.

– Vannet har ikke gått så dypt at kister og levninger har kommet til syne. Det har det gudskjelov ikke, sier Mette Gabrielsen Flågan. Foto: Anne Besserud

Vil ha flomsikring

Også for fem år siden var kirken utsatt for flom. Den gangen gikk det utover parkeringsplassen.

– Nå vil vi ha en god flomsikring, for dette vil vi ikke oppleve flere ganger. I dag blir det en del telefoner til forsikringsselskapet, kommunen og andre for å finne ut hvordan vi skal forholde oss til dette, sier Flågan.

Uværet traff hardt flere steder. Ifølge Meteorologisk institutt ble det registrert omkring 19.000 lyn over Sør-Norge torsdag kveld og natt til fredag. Foto: Tone Besserud