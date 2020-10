Vannlekkasje på ringveien i Oslo

Politiet melder om store trafikkproblemer og mye kø. Ring 3 er stengt på grunn av oversvømmelse.

Vannlekkasjen er stoppet, opplyser brannvesenet til NRK.

Det vil likevel ta lang tid før trafikken vil gå som normalt igjen.

– Mesteparten av trafikken er styrt unna Storokrysset, sier vaktkommandør i brannvesenet Morten Grimstad.

Nødetatene jobber med å omdirigere trafikken etter en lekkasje på riksvei 150 nord i Oslo. Foto: Peder Bergholt / NRK

Anbefaler omkjøring

Venstre felt i begge retninger på ringveien er stengt.

De store vannmengdene skal ha dratt med seg grus og jord som ligger under asfalten. Dette gjør veien utrygg å kjøre på.

Lørentunnelen mot vest og Tåsentunnelen mot øst er også stengt. Det samme gjelder påkjøringene fra Maridalen og Sandakerveien.

Veitrafikksentralen anbefaler omkjøring om E18.

Lekkasjen fører til store trafikkproblemer utover kvelden torsdag. Foto: Peder Bergholt / NRK

Lekkasje i rørledning

Lekkasjen kom trolig fra en rørledning som ligger inntil ringveien, skriver politiet på Twitter.

Ved 21:15-tiden torsdag kveld hadde vannet begynt å ta av.

Oslo kommune er på stedet med sugebiler for å få unna vannmengden.

T-banen kjørte i en periode på ett spor mellom Nydalen og Storo. Det førte til forsinkelser på linje 4 og 5.

Nå går den som normalt, opplyser Sporveien på Twitter.

Store menger vann skal også ha rent over skinnegangen på Gjøvikbanen.

Bane Nor er på stedet for å sjekke at vannet ikke har dratt med seg fyllet under skinnene.

Flere hus i området har også fått vann i kjelleren, forteller operasjonsleder i politiet Guro Sandnes.