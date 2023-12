Valpen Hugo overlevde åtte døgn ute i vinterkulda

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Den fem måneder gamle valpen Hugo forsvant på tur i slutten av november og ble funnet åtte dager senere i god behold.

Eierne delte en etterlysning på Facebook som ble delt over tusen ganger. Flere hundre mennesker deltok i søket.

Droner, sporhunder og varmesøkende kameraer ble brukt i søket, men det var ingen spor etter Hugo.

Hugo hadde slitt seg ut av selen sin og det er uklart hvordan han overlevde i kulden.

Hugo ble sendt til dyrlegen for sjekk og var i overraskende god form, men hadde gått ned i vekt.

– Det er helt utrolig at han har overlevd åtte døgn ute i denne kulda. Det har vært dager hvor gradestokken har vist -15 grader.

Det sier Anders Palmberg og Linda Christine Helgerud som er eierne av valpen Hugo. Det var lørdag 25. november at den fem måneder gamle hunden forsvant ute på tur.

Eierne delte en etterlysning på Facebook som fikk enorm respons.

– I løpet av ett døgn ble posten delt over tusen ganger. Flere hundre mennesker møtte opp for å leite etter den lille valpen, sier Anders.

– Det var store og små. Vi møtte folk på over 70 år som gikk med stokk i skogen for å leite. Det var rørende.

Det ble brukt droner, sporhunder og varmesøkende kameraer. I åtte dager holdt de på dag og natt, uten noe spor etter Hugo.

Nyheten om en forsvunnet valp bidro til at det kom folk fra langt over fylkesgrensa.

PÅ TUR: Dette bildet ble tatt av valpen før han forsvant. Foto: Privat

Fant veien hjem

Søndag formiddag kom overraskelsen. Den lille valpen ble observert i nabolaget bare 50 meter fra huset den kom fra.

– Jeg tror aldri jeg har hatt så mange gledestårer før, noen gang. Vi er ekstremt letta, sier Linda.

Etter at valpen var kommet til rette så fant de båndet og selen til Hugo i skogen. Båndet satt fast i greiner og kvister.

– Han har slitt seg ut fra selen, og vi ser at han har ligget der. Hvor lenge han har ligget der, og hvordan han har klart seg de siste åtte dagene vil forbli et mysterium.

SATT FAST: Søndag ble det funnet bånd og sele som satt fast i kvistene. De tilhørte valpen Hugo. Foto: Privat

– Helt utrolig

Gro Saugerud er leder for Drammen Hundesenter. Hun kan ikke forstå hvordan valpen har overlevd kulda i åtte dager.

Gro Saugerud er hundetrener. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Det er helt utrolig. Den har ikke veldig tjukk pels, og pelsen er heller ikke ferdigutviklet. Det har vært veldig kaldt de siste dagene, sier Saugerud.

Trolig har valpen funnet et sted å krype inn, mener hun.

– Hvis valpen har funnet et uthus eller et sted i ly, så kan det ha vært avgjørende for at dette har gått bra.

Gått ned i vekt

Den firbeinte rømlingen ble sendt til dyrlegen dagen etter for sjekk. Han er i overraskende god form, ifølge Anders.

– Han veide tre kilo da vi mista han. Nå veier han 2,5 kg. Det er ganske mye vektnedgang for en så liten hund, men ikke kritisk. Nå porsjonerer vi mat, selv om han vil ha alt på en gang.

VARME: Den fem måneder gamle valpen trives ekstra godt foran den varme peisen. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Hjemme på Konnerud i Drammen ligger lille Hugo foran en knitrende peis og nyter varmen. Det er godt å ha kommet hjem etter en litt for lang tur på egenhånd.

– Dette er et julemirakel, sier Linda.