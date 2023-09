I 2019 gjorde Senterpartiet (Sp) et brakvalg. Med 14,4 prosent av stemmene ble partiet landets tredje største. Totalt satt partiet igjen med 135 av landets 356 ordførere.

Nå risikerer Senterpartiet å miste ordførervervet i en rekke kommuner.

– Vi vet at dette her er på linje med det som vi før kalte våre beste valg. Men vi er ikke fornøyd med det vi før kalte våre beste valg, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i sin tale til valgvaken mandag kveld.

Senterpartiets oppslutning over tid 2003 2007 2011 2015 2019 2023 0 % 10 % 20 % Grafen viser Senterpartiet oppslutning i de siste kommunevalgene, over hele landet samlet. Alle valgresultatene

– Ikke mange å velge mellom

Indre Østfold er landets største jordbrukskommune. Der holder bonde Kolbjørn Fagerås til. I snart 30 år har han drevet med produksjon av melk, korn og kjøtt på Østre Øiestad Gård.

– Banken skal ha sitt, og utgiftene ruller og går. Så det er bare å henge i stroppen, sier Fagerås.

Da Kolbjørn Fagerås tok over familiegården for rundt 30 år siden, var det rundt 40 melkebønder i Trøgstad i Indre Østfold. Nå er det kun 6 igjen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Prioritering av landbruket er hans viktigste sak. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at Senterpartiet fikk Fagerås' stemme også i år.

– Det er ikke så veldig mange å velge mellom. Som selvstendig nærings­drivende så skulle jeg ønske at høyresiden var mer positiv til landbruket.

Utelukker ikke Høyre-samarbeid

I dag er det Senterpartiet og ordfører Saxe Frøshaug som regjerer i Indre Østfold. De siste fire årene har de samarbeidet med partier på venstresiden.

Nå kan Frøshaug bli nødt til å gå til Høyre, dersom han ønsker å beholde makten. Det utelukker ikke Frøshaug.

Ordfører i Indre Østfold Saxe Frøshaug (Sp) jubler på valgvaken til tross for tilbakegang. Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Vi har ikke sagt at vi skal samarbeide enten til høyre eller venstre. Vi er opptatt av at vi skal få gjennomslag for politikken vår, sier Frøshaug.

Senterpartiet opplever tilbakegang i alle Østfold-kommuner bortsett fra én. I Våler har partiet en oppgang på 3,3 prosentpoeng, ifølge prognosene.

Skylder på krigen i Ukraina

I likhet med resten av landet hadde Senterpartiet i Nordland et fabelaktig valg for fire år siden. Den gang endte de opp på 25,3 prosent. Det var en økning på 15,4 prosentpoeng fra 2015.

Nå ser partiet ut til å miste svært mye av det de tok inn ved forrige valg.

Fylkesråd Svein Øien Eggesvik (Sp) skylder på krigen i Ukraina og høy rente for nedgangen partiet opplever i Nordland.

– Vi veldig påvirket av det som skjer ute i verden. Renta stiger og prisene har økt. Det påvirker oss også i Nordland, sier Eggesvik.

Fylkesråd i Nordland Svein Øien Eggesvik (Sp). Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Ikke lystig lesing

I Standa i Møre og Romsdal går Senterpartiet tilbake hele 19,3 prosentpoeng sammenlignet med forrige valg.

Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) sier han var forberedt på den kraftige nedgangen.

– Så ærlige skal vi være. Vi har hatt fryktelig dårlige meningsmålinger både nasjonalt og i fylket. At vi skulle være veldig mye annerledes enn andre kommuner trodde vi ikke.

– Vi fryktet det verste. Men resultatet er til å leve med, og det å være størst er viktig, legger han til.

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp). Foto: Remi Sagen / Remi Sagen

Her går Senterpartiet mest tilbake

I disse kommunene ser Senterpartiets oppslutning ut til å synke mest:

Andøy (-45,5 prosentpoeng)

Verdal (-35 prosentpoeng)

Brønnøy (-32,7 prosentpoeng)

Ørsta (-32,0 prosentpoeng)

Seljord (-26,6 prosentpoeng)

Nåværende ordfører i Andøy kommune, Knut Andreas Nordmo (Sp), sier til NRK at de tar forhåndsstemmene til etterretning, men at de ikke hadde håpet på å komme i nærheten av et slikt resultat de hadde for fire år siden.

– 2019 var et protestvalg. Vi hadde ikke forventninger om å komme i nærheten av det, sier Nordmo.

Nedgang over hele landet

Senterpartiet opplever en kraftig nedgang over store deler av landet.

I Sogndal ligger partiet an til å miste ordføreren, med en foreløpig nedgang på 20 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2019.

Hvis forhåndsstemmene speiler valget, vil partiet nesten bli halvert i Innlandet fylkesting: Fra 28,7 prosent i 2019 til 14,7 prosent i årets valg.

I Vestland viser de foreløpige tallene at Senterpartiet går ned fra 15,7 prosent til 11,9 prosent.

Partiet opplever også en nedgang i Rogaland. Fra 10,6 prosent i 2019 til 5,9 prosent i årets valg.

Hvor mange ordførere Senterpartiet sitter igjen med vil ikke bli klart før alle stemmene er talt opp, og forhandlingene i kommunene er avsluttet.