Mandag kveld telles stemmene opp i omvalget i fylkestingsvalget i Østfold.

Omvalget ble en realitet fordi Industri- og næringspartiet (INP) sine stemme­sedler manglet i et valglokale i Moss på valgdagen.

Nå viser de foreløpige resultatene at INP ligger an til å gjøre et brakvalg i omvalget i Moss.

Det gjør at partiet kan sikre seg mandatet de var syv stemmer unna å ta i det ordinære valget. Dette mandatet ser det ut til at INP tar fra Høyre.

De foreløpige resultatene inkluderer forhåndsstemmene i Moss og stemmene i det ordinære fylkestingsvalget i de andre Østfold-kommunene.

Stemmene fra de som har stemt på valgdagen er enda ikke talt opp. Det betyr at situasjonen kan endre seg.

Øker både i Moss og Østfold

Industri- og næringspartiet ligger an til å få en oppslutning på 3,9 prosent i omvalget. I det ordinære valget fikk partiet 3,6 prosent av stemmene.

Partiet ser dermed ut til å øke med 0,3 prosentpoeng i fylkesvalget. Lokalt i Moss ser økningen ut til å bli enda større.

Mens INP fikk 2,9 prosent av stemmene i september, har de nå fått 6,9 prosent av forhåndsstemmene i omvalget.

Slik gikk det sist

Før det ordinære valget i Moss ble erklært ugyldig, sikret Arbeiderpartiet seg ordførervervet i nye Østfold fylke.

De rødgrønne partiene Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fikk med seg INP og Pensjonistpartiet i et valgteknisk samarbeid.

Til sammen fikk de syv partiene 22 av 43 mandater i fylkestinget. De sikret seg dermed det daværende flertallet med ett mandats margin.

Derfor er det omvalg

Bakgrunnen for at det nå er omvalg skyldes en menneskelig feil.

På valgdagen manglet fylkesvalglister til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss i syv timer.

Stemmesedlene til Industri- og næringspartiet er denne gangen på plass i valglokalene i Ryggehallen. Foto: Tomas Berger / NRK

Da alle stemmene var talt opp, manglet INP kun syv stemmer for å sikre seg sitt andre mandat i fylkestinget.

Partiet krevde derfor at det ble gjennomført omvalg i Moss.

4. oktober ble INP hørt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Da ble fylkestingsvalget i Moss erklært ugyldig.