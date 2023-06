– Det har ikke vært så vanskelig å velge, sier Henriette Pettersen.

Hun jobber som prosessoperatør ved Borregaard i Sarpsborg. Pettersen er klar til å gi Arbeiderpartiet nye år med makt i Østfoldbyen.

Men ikke alle er enig. NRK har nylig utført en partimåling i de ti kommunene med mest kraftkrevende industri.

Målingen viser at venstresidens flertall står i fare og at Høyre har enorm framgang siden forrige valg.

Arbeiderpartiet har en nedgang på 2,8 prosentpoeng sammenlignet med oppslutningen i 2019.

Mens Høyre har en oppgang på 10,3 prosentpoeng.

Henriette Pettersen, prosessoperatør ved Borregaard i Sarpsborg. Hun håper på rødgrønt styre i Sarpsborg kommune. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg personlig føler at Arbeiderpartiet har en mer rettferdig fordeling i økonomien, og saker som påvirker meg mest gunstig som industriarbeider, sier Pettersen.

Den totale oppslutningen viser at Arbeiderpartiet fremdeles er størst i industrikommunene, med 29,7 prosent oppslutning. Mens Høyre får 23,7 prosent.

Her har Høyre altså ikke inntatt førsteplassen som de har nasjonalt. Men de har nærmet seg mye.

Partimåling i industrikommuner Hva vil velgerne i ti industrikommuner stemme i kommunevalget? Sammenlignet med partienes oppslutning i valget 2019. Parti Oppslutning Endring 29,7% Arbeiderpartiet AP −2,8 23,7% Høyre H +10,3 11,2% Fremskrittspartiet FRP +1,5 8,3% Senterpartiet SP −6,2 6,2% Kristelig Folkeparti KRF +0,2 5,8% Rødt R +1,6 4,7% Sosialistisk Venstreparti SV +0,5 4,2% Industri- og næringspartiet INP +4,2 2,1% Miljøpartiet De Grønne MDG −1,3 1,3% Venstre V −1,2 2,9% Andre Andre −6,8 994 intervjuer gjort i perioden 30.5.23–2.6.23. Feilmarginer fra 0,9–4 pp. Kilde: Norstat

Strømkrise i Norge

Store deler av vinteren har vært preget av debatter om energi, kraft og strøm. For industribedrifter har overgangen fra fossil til fornybar energi skapt et enormt behov for strøm. I fjor sto over 100 bedrifter i kø for å få tilgang til strøm i Norge.

I november i 2022 publiserte Statnett en kortsiktig markedsanalyse. Der anslår de en betydelig økning i kraftforbruket i Norge i årene som kommer.

Det kan føre til et nasjonalt kraftunderskudd i 2027.

I flere av industrikommunene som har blitt målt, har Arbeiderpartiet gjort det sterkt historisk.

NRKs industrikommunemåling Ekspander/minimer faktaboks NRK har i samarbeid med Norstat plukket ut ti norske kommuner med landbasert, kraftkrevende industri. I de ti kommunene har vi spurt 1000 velgere om partivalg i kommunevalget og synspunkt på politikk knyttet til kraft og industri. Hensikten med målingen er å kartlegge politiske trender i kommuner som har noen like fellestrekk. For å bli med i målingen skal kommunen over tid være blant de som har hatt flest ansatte innenfor det som er definert som «kraftintensiv industri», altså industri på land som krever mye energi. Dette er produksjon av jern, stål, papir, kjemiske råvarer og liknende. Oslo og Kristiansand er utelatt fordi NRK gjør enkeltmålinger der. I flere av disse kommunene har Arbeiderpartiet gjort det sterkt historisk. Partiet fikk åtte prosentpoeng høyere oppslutning i disse ti kommunene enn på landsbasis i valget 2019. Partioppslutningen i de ti kommunene blir sammenlignet med samlet oppslutning i de samme kommunene i valget 2019. Kommunene (antall spurte i parentes): Porsgrunn, Telemark (194) Karmøy, Rogaland (212) Sarpsborg, Østfold (296) Årdal, Vestland (33) Sunndal, Møre og Romsdal (40) Ullensvang (med tettstedet Odda), Vestland (62) Vefsn (med tettstedet Mosjøen), Nordland (80) Sørfold, Nordland (13) Bremanger, Vestland (20) Farsund, Agder (51)

Nasjonalt legger partiet bak seg et grufullt 2022 Men partiet har fremdeles bedre tall ute i kommunene, enn i rikspolitikken.

– Vi merker hvordan de nasjonale målingene har vært over tid. Vi har et tett og nært samarbeid med fagbevegelse og næringsliv i byen, sier ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet har vært en bastion i Sarpsborg gjennom historiske 110 år. Ingen steder har partiet styrt sammenhengende så lenge som i industribyen ved Glomma.

Ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti mener det er viktig å ikke undervurdere velgerne og sier dem skal jobbe knallhardt i valgkampen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Selv om Høyre har høy oppslutning både i denne målingen og nasjonalt, legger hun vekt på at det fremdeles er rødgrønt flertall.

Men i industrikommunemålingen kommer det fram at 4 av 10 Ap-velgere fra 2019 er usikre nå.

Kraftindustri har vært et viktig kjenntegn i kommunen med Sarpsfossen som byens varemerke. Fossen forsyner Sarp kraftverk, Borregaard kraftverk og Hafslund kraftverk.

Dette er industribedrifter som krever mye energi.

Borregaard i Sarpsborg er et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Fabrikken har i dag i underkant av 500 i dag. Foto: Tomas Berger / NRK

Ifølge målingen er kraftpolitikken viktig for velgere i industrikommunene. 56 prosent av de spurte sier valget deres i stor eller noen grad påvirkes av kraftpolitikken. Slik er det også i Sarpsborg.

Magnus Arnesen stiller som ordførerkandidat for Høyre Sarpsborg. Han mener partiet surfer litt på den nasjonale krisen Arbeiderpartiet har hatt nasjonalt.

– Høyre blir mer og mer et parti for vanlige folk og arbeidere. Jeg tenker at det er flere i Sarpsborg som innser at det er på tide med et skifte.

Han tror kraftprisene kan ha noe å si for velgerne, men peker først og fremst på arbeidsledigheten i kommunen.

Magnus Arnesen stiller som ordførerkandidat for Høyre i Sarpsborg. Han tror mye av tilliten velgerne viser kommer fra en stabil ledelse nasjonalt i partiet. Foto: Lars Håkon Pedersen

– Det er på tide å slippe til noen med nye ideer og visjoner for hvordan å ta tak i situasjonen med høy arbeidsledighet og barn som vokser opp i fattigdom.

Men målingen viser at velgere i industrikommunene har en viss tillit til at regjeringens politikk bidrar til å trygge lokale industriarbeidsplasser. Over halvparten sier de har høy (12%) eller moderat (42%) tillit. 37% sier de har lav eller ingen tillit til dette.

Usikkert flere steder i landet

Spenningen før valget om hvem som skal styre industrikommunene, er stor flere steder. Farsund har hatt Arbeiderparti-ordfører i to perioder. Kommunen er blant de i Agder som står i spissen for industriutviklingen på Sørlandet med havvind som satsing.

– Jeg tenker jo for egen kommunes del; dersom resultatet er representativt for Farsund, så handler det nok om at folk er klar for en endring, sier ordførerutfordrer fra Høyre, Pål Erik Hals.

I Farsund har Arbeiderpartiet og Høyre knivet om ordførerkjedet i 30 år. Dagens ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) har nå åtte år i stolen.

Hals er derfor positivt overrasket over målingene.

Statnetts fire scenarioer for utviklingen frem mot 2050: Ekspander/minimer faktaboks Basis: Dette scenarioet er det vi anser som vår beste antagelse gitt det vi vet i dag. I Basis øker kraftforbruket med 80 TWh til 220 TWh fram til 2050. Scenarioet dekker overgangen til nullutslipp i Norge og en betydelig industrivekst, men er avhengig av at det kommer inn minst 50 TWh ny produksjon. En stor del av dette må realistisk sett være havvind. Lav: I sum øker kraftforbruket med 50 TWh til 190 TWh fram til 2050 i dette scenarioet. Det bygges ut lite ny kraftproduksjon, og dette begrenser forbruksveksten. Scenarioet forutsetter også mer ENØK som gir større nedgang i alminnelig forbruk og det er nødvendig med sterkere politisk styring av forbruksveksten ellers. Høy og Svært høy: Felles for disse scenarioene er utviklingen av konkurransedyktig flytende havvind som en sentral driver for en mye høyere forbruksvekst fra ny grønn industri. I Høy-scenarioet antar vi en vekst i forbruket opp til 260 TWh i 2050, mens i Ekstra høy forventer vi en forbruksutvikling opp til 300 TWh i perioden. Kilde: Statnett.no

Gir flere tusen arbeidsplasser

Industri- og Næringspartiet (INP) utfordrer i industrikommunene og er klart større her enn i landet ellers.

Industrikommunemålingen viser en oppslutning på 4,3 prosent. Det er en dobling sammenlignet med NRKs nasjonale måling nylig, der INP fikk 2,2 prosent.

– Det er helt utrolig. Hvis dette blir i nærheten på landsgjennomsnitt så har vi jo nådd sperregrensa, sier partileder og ordførerkandidat for INP i Porsgrunn Owe Ingemann Waltherzøe.

Industrien i Grenland har et enormt behov for mer strøm, både av hensyn til arbeidsplassene og for å kunne kutte klimagasser.

Herøya Industripark i Porsgrunn. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Dersom alle planlagte prosjekter blir realisert, vil det innebære 2500 nye arbeidsplasser i Grenland og et kutt i utslipp av 1,5 millioner tonn CO₂ årlig.

– Jeg tror folk rett og slett har begynt å forstå at det er noen som skal betale for velferdssamfunnet. Jeg kan gi dem en oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Vi må ha mye mer kraft hvis vi skal fortsette med eksport til Europa på den måten som vi gjør, sier Waltherzøe.

Nei til vindkraft

I Årdal i Sogn ligger et stort aluminiumsverk med over 500 arbeidere. I over 60 år har kommunen blitt styrt av Arbeiderpartiet.

Ved forrige valg fikk partiet over 50 prosent av stemmene. Høyre bare 5 prosent. I høst har velgerne kun de to partiene å velge mellom.

Ordførerkandidat for Høyre, Knut Arne Klingenberg, sier nei til vindkraft i Årdal. – Vi er nasjonalparkkommune, sier han. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

– Jeg tror saker som vindkraft vil blåse velgere fra rødgrønn side til blå side. Jeg tror at vi får mer enn 5 prosent, og gjerne langt mer også. Vi ønsker å basere kraften på vann, sier ordførerkandidat for Høyre, Knut Arne Klingenberg