Historisk valgdag: Omvalget i Østfold skal avgjøres

– Det var egentlig helt greit å komme hit igjen. Det føles nesten helt likt som forrige gang, sier Else Marie Olsen.

For andre gang i år møtte mossingen opp i Ryggehallen for å bruke stemmeretten sin. Det er for første gang på 40 år at et omvalg blir gjennomført i Norge.

Olsen mener det er en plikt å møte opp.

– Jeg stemte det samme som jeg gjorde sist, men jeg er ikke så veldig politisk interessert. Fylkestingsvalget er viktig det også, så derfor måtte jeg ta et valg i dag også, sier hun.

Bak forhenget gjorde Else Marie Olsen opp sin mening for andre gang i år. Foto: Tomas Berger / NRK

I overkant av 41.000 personer er stemmeberettigede ved omvalget, som vil avgjøre hvem som får makta i Østfold fylkesting.

Valglokaler over hele landet har vært åpne for mossinger de siste ukene.

Her kan du stemme i Moss Ekspander/minimer faktaboks På valgdagen kan du stemme i disse lokalene fra klokken 08.00 til 21.00. Samfunnssalen

Hoppern Idrettshallen

Krapfoss skole

Øreåshallen

Nøkkeland skole

Ekholt skole

Ryggehallen

Larkollen skole

Glemte stemmesedler

Bakgrunnen for at det nå er omvalg skyldes en menneskelig feil.

På valgdagen manglet fylkesvalglister til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss i syv timer.

Partiet krevde at det ble gjennomført omvalg i kommunen.

I slutten av september anbefalte fylkesvalgstyret i Østfold Kommunal- og distriktsdepartementet om å ta klagen til følge.

Stemmesedlene til Industri- og næringspartiet er denne gangen på plass i valglokalene i Ryggehallen. Foto: Tomas Berger / NRK

Kort tid etter ble fylkestingsvalget i Moss erklært som ugyldig.

– Ved en forglemmelse satt man ikke opp stemmesedlene til Industri- og næringspartiet. Det er leit og dumt. Men det kan alltid oppstå menneskelige feil, sa tidligere valgansvarlig i Moss kommune Inger-Lise Skartlien til NRK da omvalget ble kjent.

Line Fallet fra Moss synes det er litt spesielt å stemme ved omvalg. – Det er også stort. Jeg stemmer det samme som sist. Jeg er spesielt opptatt av bomringer siden jeg jobber i Sarpsborg. Mireille Gabrielli har ikke forandret meningen etter forrige valg. – Jeg er opptatt av miljø og nærmiljø. Jeg er veldig spent på om det blir endringer, jeg tror vi kan trenge litt endringer.

Milliontabbe

Det er kun mossingene som skal stemme på nytt, likevel har hele Østfold måtte smøre seg med tålmodighet. Det er fylkestinget som skal stemmes over på nytt.

Totalt 55,4 prosent av alle stemmeberettigede i Moss stemte ved det ordinære kommune- og fylkestingsvalget.

Om flere eller færre stemmer denne gangen gjenstår å se.

Fredag hadde 9451 mossinger forhåndsstemt. Det er nesten like mange som forhåndsstemte ved det ordinære valget.

Omvalget har krevd mye organisering. Moss kommune har hatt de høyeste utgiftene i forbindelse med omvalget, som har kostet samfunnet millioner.