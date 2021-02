Vaksinekjøleskap i Sarpsborg er ødelagt

– Vi har hatt et uhell med et kjøleskap hvor vi oppbevarer vaksiner. Det medførte at strømmen ble borte, sier helsesjef i Sarpsborg Øivind Werner Johansen.

Helsesjef i Sarpsborg Øivind Werner Johansen. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Da blir ikke vaksinene oppbevart slik de skal, og det er veldig beklagelig, sier han.

Det var VG som først omtalte saken.

Et kjøleskap med drøye 600 vaksinedoser mistet strømmen i natt. I kjøleskapet var det 300 AstraZeneca-doser og 300 Pfizer-doser.

Johansen forteller at de er usikre på hva som har skjedd. Nå vil de først og fremst ta tak i situasjonen. Deretter vil de ha en gjennomgang senere.

– Vi må også få på plass noen sikkerhetsrutiner slik at dette ikke skjer igjen, sier han.

– Frykter vi må kassere dosene

Nå hasteinnkaller kommunen helsepersonell for å få brukt de drøye 300 AstraZeneca-dosene som fortsatt kan brukes.

De 300 dosene med Pfizer-vaksinen, som opprinnelig skulle settes hos eldre som andregangsdose, er det uvisst om fortsatt kan brukes.

– Når det gjelder AstraZeneca-dosene, så hasteinnkaller vi helsepersonell slik at vi får brukt de vaksinene innenfor tidsfristen. Når det gjelder Pfizer-vaksinen, er vi i dialog med FHI.

– Slik det ser ut nå, så frykter jeg at vi må kassere de dosene. Dette var doser som skulle til innbyggere i aldersgruppen 75-84 år, som var innkalt til å ta dose nummer to, sier Johansen.

De ansatte ved vaksinasjonssenteret oppdaget feilen da de kom på jobb fredag morgen, og skulle sette i gang vaksinasjonen.

– Da måtte vi avlyse de som var innkalt. En del eldre måtte reise hjem igjen, men de tok det med fatning og forståelse. De er forsikret om at de skal få den andre dosen når vi får forsyninger fra FHI.

– Svært temperatursensitiv

Direktør for Legemiddelverket Steinar Madsen. Foto: Statens legemiddelverk

Vaksinen som er produsert av Pfizer og BioNTech er svært temperatursensitiv. Den må oppbevares i minus 78 grader under transport og lagring for ikke å bli ødelagt, og blir raskt ødelagt i romtemperatur.

– Denne vaksinen må oppbevares frossen i superfrysere. Den må tines og brukes umiddelbart etter at den er tint opp, sa direktør for Legemiddelverket, Steinar Madsen til NRK i november.