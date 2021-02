Væromslag gir speilglatte veier – advarer bilistene

– Alt av mannskaper er ute for å salte veiene. Problemet er at mange av de mindre veiene blir tatt etter E6, så det er nok steder som er enda mer glatte enn E6, sier trafikkoperatør Mikael Olsen i Statens vegvesen.

Etter den lange kuldeperioden har det i kveld begynt å komme regn og sludd over Østfold og Follo. Meteorologene har sendt ut farevarsel.

Og akkurat som varslet har væromslaget ført til glatte veier

Flere ulykker og utkjøringer.

På kort tid er det meldt om en lang rekke utkjøringer og ulykker.

Fredrikstad: To biler involvert i en trafikkulykke. Nødetatene er på stedet, og det meldes om at det er svært glatt i området.

På E6 i sydgående retning er to biler involvert i en trafikkulykke. Politiet skriver at det trolig er folk som er skadet.

Litt tidligere kolliderte to biler på broa over E6. Ingen av dem ble skadet.

En semitrailer har kjørt av E6 i nordgående retning og ligger i grøfta. Like etter var det uhell med en personbil i det samme området.

Politiet skriver at det er svært glatt og ber bilistene kjøre pent.

E6 blir stengt

Vegvesenet har aktivert skiltene på E6 som sier at regnet fryser til is og at det dermed er svært glatt.

– Det kan tyde på at det er regn som fryser til is når det treffer bakken, sier Olsen i vegvesenet.

Han forteller at E6 for øyeblikket er åpen, men han regner med at motorveien vil bli stengt en periode i kveld mens semitraileren som har kjørt i grøfta ved Vestby vil bli berget.

Trafikken vil bli dirigert om via en omkjøringsvei.